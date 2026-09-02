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ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στην Κάρυστο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – Νέο μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση από Θεατρούπολη

Επιχειρούν 36 πυροσβέστες και 6 εναέρια μέσα

Πυρκαγιά στην Κάρυστο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – Νέο μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση από Θεατρούπολη
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ /EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:40

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στην Κάρυστο Ευβοίας.

Επιχειρούν 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

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Επίσης για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Στις 12:22, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη, με κατεύθυνση προς Κάρυστο.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες από το Δήμο Καρύστου και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται οτι: Στις 11:45, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες από το Δήμο Καρύστου και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

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Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

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