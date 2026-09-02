Πυρκαγιά στην Κάρυστο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – Νέο μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση από Θεατρούπολη

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στην Κάρυστο Ευβοίας.

Επιχειρούν 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

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Επίσης για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Στις 12:22, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη, με κατεύθυνση προς Κάρυστο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Θεατρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ευβοίας απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Οδού προς #Κάρυστο



‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… September 2, 2026

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες από το Δήμο Καρύστου και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται οτι: Στις 11:45, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 2, 2026

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες από το Δήμο Καρύστου και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην #Κάρυστο Ευβοίας.

Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 20ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

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Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.