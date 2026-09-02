Πυρκαγιά στην Κάρυστο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – Νέο μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση από Θεατρούπολη
Επιχειρούν 36 πυροσβέστες και 6 εναέρια μέσα
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στην Κάρυστο Ευβοίας.
Επιχειρούν 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.
Επίσης για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.
Στις 12:22, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη, με κατεύθυνση προς Κάρυστο.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Θεατρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ευβοίας απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Οδού προς #Κάρυστο
‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki…— 112 Greece (@112Greece) September 2, 2026
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες από το Δήμο Καρύστου και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Υπενθυμίζεται οτι: Στις 11:45, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpoliceΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— 112 Greece (@112Greece) September 2, 2026
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες από το Δήμο Καρύστου και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην #Κάρυστο Ευβοίας.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026
Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 20ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.
πηγή στην Google
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