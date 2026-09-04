Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Άγιο Αθανάσιο Ευβοίας

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων στην Εύβοια.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 04 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 12:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Επισης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Διρφύων–Μεσσαπίων προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.