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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Επίδαυρο: Ανεξέλεγκτο το μέτωπο στο Αδάμι – Επιχειρούν 4 ενάερια μέσα

Στην περιοχή πνέουν μέτριοι άνεμοι

Φωτιά στην Επίδαυρο: Ανεξέλεγκτο το μέτωπο στο Αδάμι – Επιχειρούν 4 ενάερια μέσα
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:41

Συναγερμός σήμανε στις πυροσβεστικές αρχές μετά από φωτιά στο Αδάμι Επιδαύρου που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση το μεσημέρι της Τρίτης (21/7).

Ειδικότερα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, 21 Ιουλίου 2026, σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το μέτωπο της φωτιάς μαίνεται ανεξέλεγκτο και κατευθύνεται προς την κορυφογραμμή.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης για την φωτιά στο Αδάμι Επιδαύρου λαμβάνουν μέρος 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Η φωτιά εξελίσσεται σε ελιές πουρνάρια και χαμηλή βλάστηση. Μάλιστα, ενισχύονται περαιτέρω οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Επιδαύρου.

Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Στην περιοχή πνέουν μέτριοι άνεμοι.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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