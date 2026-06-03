Φωκίδα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου, σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να την έχουν θέσει υπό μερικό έλεγχο.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 3, 2026

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Α/Φ . Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 3, 2026

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Α/Φ, ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.