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Φωκίδα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία

Επιχειρούν επίγεια κι εναέρια μέσα

Φωκίδα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία
Πηγή φωτογραφίας: Πυροσβεστικό Σώμα
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:18

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου, σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να την έχουν θέσει υπό μερικό έλεγχο.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Α/Φ, ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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