Φωκίδα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία
Επιχειρούν επίγεια κι εναέρια μέσα
Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου, σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να την έχουν θέσει υπό μερικό έλεγχο.
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 3, 2026
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Α/Φ . Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 3, 2026
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Α/Φ, ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
πηγή στην Google
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