Θετικό σήμα για τον τουρισμό: Εκτοξεύτηκαν κατά 161,3% οι αεροπορικές αφίξεις από το Ισραήλ στην Ελλάδα

Ισχυρή άνοδο κατέγραψε η επιβατική κίνηση από το Ισραήλ προς την Ελλάδα τον Ιούνιο του 2026, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Fraport Greece.

Οι επιβάτες που ταξίδεψαν από το Ισραήλ προς τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η εταιρεία αυξήθηκαν κατά 161,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, επιβεβαιώνοντας την έντονη ανάκαμψη της συγκεκριμένης τουριστικής αγοράς.

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Επιστροφή σε φυσιολογικά επίπεδα

Σύμφωνα με τη Fraport Greece, η εντυπωσιακή αύξηση αντανακλά κυρίως την επιστροφή της επιβατικής κίνησης από το Ισραήλ σε πιο φυσιολογικά καλοκαιρινά επίπεδα, έπειτα από την υποχώρηση που είχε καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Συνολικά, η κίνηση από το Ισραήλ αυξήθηκε κατά περίπου 73.000 επιβάτες μέσα σε έναν χρόνο.

Ποιοι προορισμοί επωφελούνται

Η αυξημένη ζήτηση αφορά δημοφιλείς ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς που εξυπηρετούνται από τα περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece, όπως η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Κως, η Κρήτη και η Θεσσαλονίκη, με τις ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες να ενισχύουν σημαντικά τα δρομολόγιά τους προς την Ελλάδα.

Θετικό μήνυμα για τον ελληνικό τουρισμό

Παρά τις προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή, τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για τους Ισραηλινούς ταξιδιώτες. Η ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας και η αύξηση των διαθέσιμων θέσεων συνέβαλαν στην εντυπωσιακή άνοδο των αφίξεων, ενισχύοντας περαιτέρω τον ελληνικό τουρισμό κατά τη θερινή περίοδο.