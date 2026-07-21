ΠΑΣΟΚ για Αλέξη Σταμάτη: “Διέγραψε πορεία γεμάτη ήθος υπηρετώντας την υψηλή τέχνη”

Την οδύνη για το χαμό του συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ το μεσημέρι της Τρίτης (21/7) κάνοντας λόγο για μια πορεία που άφησε ανεξίτηλο το αποτυπώματα της στον πολιτισμό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

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“Ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες συγγραφείς άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα γράφοντας από μυθιστορήματα μέχρι ποίηση και θεατρικά έργα.

Πολυσχιδής και καινοτόμος καθώς κατάφερε να συνδέσει πολλές διαφορετικές τέχνες διατηρώντας την αρτιότητα στη συγγραφή του.

«Δεν γράφω ποτέ για να ξορκίσω κάτι. Γράφω για να αγκαλιάσω, να αφομοιώσω, να καταλάβω κάτι»

Βαθιά ευαίσθητος, ταλαντούχος και διακριτικός διέγραψε μια πορεία γεμάτη ήθος υπηρετώντας την υψηλή τέχνη μέσα από το έργο του.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στη μητέρα του, Μπέττυ Αρβανίτη, τη σύζυγό του, Εύα Σιμάτου, και στους οικείους του.“