Πύργος: Σπαρακτικές στιγμές στο τελευταίο «αντίο» του 18χρονου που έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από μπαλκόνι

Το τελευταίο «αντίο» λένε αυτή την ώρα φίλοι και συγγενείς στον 18χρονο Μάκη Διονυσόπουλο, στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στον Πύργο.

Η θλίψη στο τελευταίο «αντίο» είναι αβάσταχτη. Οι γονείς αποχαιρετούν το παιδί τους με λόγια που σφίγγουν την καρδιά: «Καλό ταξίδι, παλικάρι μου».

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο νεαρός άνδρας, έχασε τη ζωή του την Παρασκευή (13/03), όταν έπεσε από μπαλκόνι από τον τρίτο όρο πολυκατοικίας. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη ώστε να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο ο 18χρονος δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματα του.

Το σχολείο του βυθίστηκε στο πένθος

Σε βαθύ πένθος άνοιξε σήμερα το σχολείο του 18χρονου τις πύλες του, με τους συμμαθητές του να μπαίνουν στις αίθουσες βουβοί.

Το θρανίο του Μάκη ήταν γεμάτο με λουλούδια και σημειώματα αγάπης.