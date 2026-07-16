Φωτιά στα Βίλια Αττικής κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην μάχη 7 εναέρια μέσα (εικόνα)

Φωτιά στα Βίλια Αττικής εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (16/7) προκαλώντας συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση κοντά στην περιοχή Αγία Παρασκευή και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 14:40 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Στην επιχείρηση συμμετέχουν 85 πυροσβέστες με 2 ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 33 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Λίγο αργότερα, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν περεταίρω με 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 35 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Μανδρας – Ειδυλλίας συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες.

Υπενθυμίζεται οτι, η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στο σημείο μεταβαίνει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.