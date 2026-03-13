Πύργος: «Ραγίζει» καρδιές ο πατέρας του 18χρονου που σκοτώθηκε πέφτοντας από μπαλκόνι – «Σήμερα ο κόσμος μας σκοτείνιασε»

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Πύργου ο τραγικός θάνατος του 18χρονου Μάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του νωρίς το μεσημέρι, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στον ακάλυπτο χώρο.

Η είδηση συγκλόνισε συγγενείς, φίλους, συμμαθητές και εκπαιδευτικούς του νεαρού, ενώ ιδιαίτερα βαρύ είναι το πένθος για την οικογένειά του. Ο πατέρας του 18χρονου, γνωστός καταστηματάρχης της περιοχής, αποχαιρέτησε τον γιο του με μια σπαρακτική ανάρτηση, εκφράζοντας τον αβάσταχτο πόνο της οικογένειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο συγκινητικό του μήνυμα αναφέρει πως «σήμερα ο κόσμος σκοτείνιασε», περιγράφοντας τον γιο του ως ένα παιδί γεμάτο ζωή, όνειρα και δύναμη. Όπως σημειώνει, ο Μάκης είχε διακριθεί ως πρωταθλητής Ελλάδας στο beach volley, τονίζοντας ωστόσο ότι πάνω απ’ όλα ήταν «πρωταθλητής καρδιάς».

Ο ίδιος κάνει λόγο για μια άδικη μοίρα που «τους τον πήρε νωρίς», υπογραμμίζοντας ότι η οικογένεια δεν θα ξεχάσει ποτέ το παιδί που τους έκανε καθημερινά περήφανους.

Όπως αναφέρει, η απουσία του αφήνει ένα κενό που δεν μπορεί να καλυφθεί, ενώ η αγάπη, οι στιγμές που μοιράστηκαν και το παράδειγμα που άφησε πίσω του θα παραμείνουν ζωντανά για πάντα στη μνήμη τους. «Καλό ταξίδι, παιδί μας. Θα είσαι για πάντα ο πρωταθλητής της καρδιάς μας», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πατέρου του άτυχου νεαρού

«Σήμερα ο κόσμος μας σκοτείνιασε.

Σήμερα χάσαμε το παιδί μας Ασημάκης Διονυσόπουλος.

Ένα παιδί μόλις 18 χρονών, γεμάτο όνειρα, δύναμη και ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα παλικάρι που δεν φοβόταν τους αγώνες – ούτε στο γήπεδο, ούτε στη ζωή.

Πρωταθλητής Ελλάδος στο beach volley, μα πάνω απ’ όλα πρωταθλητής καρδιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας μαχητής που πάλευε για τα όνειρά του, ένας μαθητής της Γ’ Λυκείου που ετοιμαζόταν να ανοίξει τα φτερά του μέσα από τις Πανελλήνιες και τη ζωή που τον περίμενε.

Όμως η ζωή στάθηκε άδικη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και μας τον πήρε νωρίς.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το χαμόγελό του, τη δύναμή του, το πάθος του για τον αθλητισμό και τη ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το παιδί που μας έκανε περήφανους κάθε μέρα.

Η απουσία του αφήνει ένα κενό που δεν θα γεμίσει ποτέ.

Αλλά η αγάπη του, οι στιγμές μας και το παράδειγμα που άφησε πίσω του θα ζουν για πάντα μέσα μας.

Καλό ταξίδι, παιδί μας.

Θα είσαι για πάντα ο πρωταθλητής της καρδιάς μας».

Το χρονικό

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον 18χρονο εντόπισαν στον ακάλυπτο χώρο περίοικοι, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Ένας γείτονας μαζί με μία παιδίατρο που βρισκόταν στο σημείο του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο 18χρονος δεν κατάφερε να επιβιώσει και υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.