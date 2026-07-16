Φωτιά στα Μεστά Χίου: Καίει αγροτοδασική έκταση στα Μαστιχοχώρια – Επιχειρεί ένα ελικόπτερο
Συμμετέχουν 20 πυροσβέστες και 9 πυροσβεστικά οχήματα
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7) στην Πυροσβεστικής για φωτιά στα Μεστά Χίου στην περιοχή των Μαστιχοχωρίων.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 20 πυροσβέστες και 9 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί 1 ελικόπτερο. Υποστήριξη στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ο Δήμος Χίου με υδροφόρες.
πηγή στην Google
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