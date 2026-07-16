Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μεστά Χίου: Καίει αγροτοδασική έκταση στα Μαστιχοχώρια – Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

Συμμετέχουν 20 πυροσβέστες και 9 πυροσβεστικά οχήματα

Φωτιά στα Μεστά Χίου: Καίει αγροτοδασική έκταση στα Μαστιχοχώρια – Επιχειρεί ένα ελικόπτερο
politischios.gr
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7) στην Πυροσβεστικής για φωτιά στα Μεστά Χίου στην περιοχή των Μαστιχοχωρίων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 20 πυροσβέστες και 9 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί 1 ελικόπτερο. Υποστήριξη στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ο Δήμος Χίου με υδροφόρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ