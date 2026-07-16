Κως: Συνελήφθη 30χρονος μετά από καταγγελία ανήλικης – Κατηγορείται ότι την μέθυσε και την κακοποίησε σεξουαλικά
Ο άνδρας εργαζόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Στη σύλληψη ενός 30χρονου, μη νόμιμου αλλοδαπού, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Κω, έπειτα από καταγγελία σε βάρος του για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικη και κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσιες πράξεις.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 30χρονος συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της 15ης Ιουλίου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω. Όπως αναφέρεται, εργαζόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου επέτρεψε την κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικη.
Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική καταγγελία, ο κατηγορούμενος προέβη σε γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη, ενώ εκείνη βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία και ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
πηγή στην Google
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