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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ με Ίνγκασον στον Παναθηναϊκό, χάνει την σεζόν – Τεράστιο πρόβλημα και με Καλάμπρια

Ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο γόνατο ο Ισλανδός, ρήξη συνδέσμου ο Ιταλός

Σοκ με Ίνγκασον στον Παναθηναϊκό, χάνει την σεζόν – Τεράστιο πρόβλημα και με Καλάμπρια
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Δύο σοκαριστικές ειδήσεις έλαβε από το μέτωπο των τραυματισμών ο Παναθηναϊκός καθώς ο Ίνγκι Ίνγκασον υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Ισλανδός στόπερ μετά βίας πατούσε το πόδι του μετά τον τραυματισμό του στην φιλική ήττα με 4-1 απέναντι στην Ραπίντ Βιέννης. Αυτό σημαίνει ότι το τριφύλλι χάνει λίγο πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων τον βασικό του αμυντικό του με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να καλείται φυσικά να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του για την αμυντική γραμμή.

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Δυσάρεστα ήταν τα νέα και από τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Ντάβιντε Καλάμπρια, αφού ο Ιταλός δεξιός μπακ έχει υποστεί ρήξη στον έξω πλάγιο σύνδεσμο, κάτι που σημαίνει πως θα απέχει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού για τον επόμενο ενάμιση μήνα.

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