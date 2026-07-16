Τροχαίο στη Χαλκιδική: Σε σταθερή κατάσταση η 7χρονη που έχασε γονείς και αδελφή – Γιαννάκος: “Οι γιατροί έζησαν την απόλυτη φρίκη”

Μια ολόκληρη οικογένεια ξεκληρίστηκε από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Χαλκιδική την Τετάρτη, 17 Ιουλίου, καθώς ένας 35χρονος, μια 25χρονη και το 6 μηνών βρέφος τους από την Μολδαβία έχασαν τη ζωή τους.

Υπενθυμίζεται ότι η 7χρονη κόρη του ζευγαριού νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου “Παπαγεωργίου” με τραύματα στον θώρακα και κατάγματα στον μηρό και σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, χειρουργήθηκε και είναι σε σταθερή κατάασταση.

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Η ανακοίνωση του κ. Γιαννάκου:

Ακόμη και οι συνάδελφοι που έχουν δει τόσα χθες έζησαν την απόλυτη φρίκη στο νοσοκομείο Χαλκιδικής.

Από τροχαίο ξεκληρίστηκε μια οικογένεια.

Μεταφέρθηκε νεκρή η μητέρα και το βρέφος που είχε αγκαλιά.

Ο πατέρας πολυτραυματίας σε κρίσιμη κατάσταση που έδωσαν μάχη να τον σταθεροποιήσουν αλλά πέθανε κατά τη διακομιδή του σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκης. Και ένα 7χρονο κοριτσάκι σοβαρά τραυματισμένο που σταθεροποιήθηκε, διασωληνώθηκε και διεκομίσθη στο νοσοκομείο Παπαγεωργιου.

Στο Παπαγεωργιου έγινε χειρουργική αντιμετώπιση τραυμάτων και μεταφέρθηκε στη μοναδική ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ της Βόρειας Ελλάδας στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

Είναι σε σταθερή κατάσταση. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα καταφέρουμε να τη σώσουμε.

Πώς έγινε το δυστήχημα

Όλα συνέβησαν στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, στη Χαλκιδική την Τετάρτη 15/7 όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια από την Μολδαβία εξετράπη της πορείας του, μετά τη σφοδρότατη σύγκρουση με διερχόμενο βυτιοφόρο.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν, η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας να βρουν τραγικό θάνατο. Ενώ παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε και ο πατέρας. Το δεύτερο παιδί της οικογένειας έχει τραυματιστεί σοβαρά και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

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Σύμφωνα με το Thesspost φέρεται ο οδηγός του ΙΧ, ο πατέρας της οικογένειας να έχασε τον έλεγχο και να εξετράπη της πορείας του προσκρούοντας στο βυτιοφόρο.

Στο σημείο επιχείρησαν και πυροσβέστες, οι οποίοι με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού ανέσυραν από το Ι.Χ. τη γυναίκα και το βρέφος.

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Ενδεικτικό της κινητοποίησης αποτελεί το γεγονός ότι επιχείρησαν ακόμη και διασώστες εκτός υπηρεσίας που έχουν βάση στην περιοχή για τους θερινούς μήνες αλλά και ομάδα δασοπροστασίας ΟΔΑΜΕ.

Ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου δεν τραυματίστηκε και συνελήφθη από την αστυνομία, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.