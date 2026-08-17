Φωτιά τώρα στα Άγραφα Ευρυτανίας – Στη μάχη και εναέρια μέσα
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση περίπου στις 15:00. Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις δύο αεροσκάφη.
Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (17/8) σε δασική έκταση στα Άγραφα Ευρυτανίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:00, ενώ στο σημείο έχουν αναπτυχθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
26 πυροσβέστες και δύο αεροσκάφη στη μάχη
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 26 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα.
Από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στην περιοχή.
Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.
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