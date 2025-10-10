Προκόπι Ευβοίας: Νεκρός ο 65χρονος που έπεσε από σκάλα

Ανείπωτη τραγωδία στο Προκόπι Ευβοίας καθώς ο 65χρονος που έπεσε από τη σκάλα δεν μπόρεσε τελικά να κρατηθεί στη ζωή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Evima ο άνδρας είχε ανέβει σε σκάλα για να κλαδέψει δέντρο στην αυλή του μαγαζιού του, στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη του Ρώσσου όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μεγάλο ύψος στο έδαφος.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να φτάνει στο σημείο και να μεταφέρει τον τραυματία στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς κατέληξε.