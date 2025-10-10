Προκόπι Ευβοίας: 65χρονος έπεσε από σκάλα – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Βαριά τραυματίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής 10/10 ένας 65χρονος άνδρας στο Προκόπι Εύβοιας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το evima ο 65χρονος άνδρας τραυματίστηκε βαριά ύστερα από πτώση κατά τη διάρκεια εργασιών κλαδέματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας είχε ανέβει σε σκάλα για να κλαδέψει δέντρο στην αυλή του σπιτιού του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μεγάλο ύψος στο έδαφος.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να φτάνει στο σημείο και να μεταφέρει τον τραυματία στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή, ενώ εξετάζεται η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Χαλκίδας ή της Αθήνας για περαιτέρω νοσηλεία.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.