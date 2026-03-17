Προφυλακίστηκε ο 43χρονος αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή

Οδηγείται στη φυλακή ο 43χρονος αστυνομικός, ο οποίος κατηγορείται για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε έξω από τη Βουλή.

Ο αστυνομικός απολογήθηκε για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου, διότι ο κατηγορούμενος παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα και για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα.

Σε ανακοίνωση της η οικογένεια του θύματος έκανε λόγο για ακραία εγκληματική οδική συμπεριφορά του οδηγού. Επίσης ζητά να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια σχετικά με τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος καθώς και να αποδοθεί η δικαιοσύνη.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (12/03), στο κέντρο της Αθήνας, ο αστυνομικός οδηγώντας υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, συγκρούστηκε με έτερη μοτοσικλέτα, που οδηγούσε 63χρονος ημεδαπός.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής, όπου ο 63χρονος κατέληξε, μεσημβρινές ώρες Παρασκευής.