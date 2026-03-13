ΕΛΑΣ: Συνελήφθη αστυνομικός που ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στο κέντρο της Αθήνας – Νεκρός ένας 63χρονος οδηγός μηχανής

Στη σύλληψη ενός αστυνομικού που ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στο κέντρο της Αθήνας προχώρησε η ΕΛΑΣ το μεσημέρι της Παρασκευής 13/3.

Συγκεκριμένα, ο αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 12 Μαρτίου 2026, στο κέντρο της Αθήνας, ο αστυνομικός οδηγώντας υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, συγκρούστηκε με έτερη μοτοσικλέτα, που οδηγούσε 63χρονος ημεδαπός.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής, όπου ο 63χρονος κατέληξε, μεσημβρινές ώρες σήμερα.

Η προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, ενώ σε βάρος του διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.