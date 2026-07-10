Άργος: Νέα 24ωρη προθεσμία πήραν οι αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου 

Οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο στο Άργος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Θριασίου Νοσοκομείου, ζήτησαν κι έλαβαν νέα 24ωρη προθεσμία.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο δικηγόρος υπεράσπισης Πέτρος Κουκούλης, υποστήριξε ότι η προθεσμία ζητήθηκε γιατί είναι μια δύσκολη δικογραφία και αναμένουν έγγραφα τα οποία χαρακτήρισε ως «κρίσιμα».

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Επίσης, ο κ. Κουκούλης φέρεται να σημείωσε πως σε καμία περίπτωση οι δυο κατηγορούμενοι αστυνομικοί δεν αποδέχονται τον όρο ενδεχόμενο δόλο αναφορικά με τον πυροβολισμό. Τα κρίσιμα έγγραφα που αναμένονται να προστεθούν στη δικογραφία είναι η βαλλιστική εξέταση και η έκθεση του ιατροδικαστή.

«Κάθε 24ωρο είναι κρίσιμο»

Η δικηγόρος της μητέρας του νεαρού που δίνει μάχη για τη ζωή του, Μαρία Σφέτσου δήλωσε ότι η εντολέας της κατέθεσε στις 10.00 σήμερα το πρωί και πως «κάθε 24ωρο είναι κρίσιμο για τον 20χρονο».

Ανέφερε επίσης ότι είναι ένα πολύ φιλικό παιδί που είχε τραυματική εμπειρία στο παρελθόν με αστυνομικούς που τον σταμάτησαν για έλεγχο και γι’ αυτό δεν αντέδρασε φυσιολογικά.

Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, η δικηγόρος της μητέρας σημείωσε πως ο 20χρονος έχει κάποια προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας και δεν αντιλήφθηκε την σοβαρότητα της κατάστασης.

Οι δύο αστυνομικοί που συνελήφθησαν για τον σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου, που καταδίωκαν, στην περιοχή του Άργους, οδηγήθηκαν νωρίτερα στα δικαστήρια Ναυπλίου. Είχαν λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σήμερα.