Προειδοποίηση Χάρη Δούκα για την κακοκαιρία – “Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις”

Προειδοποίηση για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που θα χτυπήσουν την Αττική τις επόμενες ώρες έστειλε μέσω ανάρτησης του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Ο κ. Δούκας εφιστά την προσοχή στους πολίτες αφού τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πολύ έντονα κατά τις μεσημβρινές ώρες. Μέσω ανάρτησής του αναφέρει ότι «τα σχολεία, οι βρεφονηπιακοί και οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αθηναίων θα παραμείνουν κλειστά» και ότι ότι «όλες οι υπηρεσίες μας βρίσκονται ήδη σε αυξημένη ετοιμότητα».

Παράλληλα, σε λειτουργία έχει τεθεί η Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου και η Λέσχη Φιλίας Βοτανικού για φιλοξενία πολιτών που χρειάζονται προστασία από την κακοκαιρία.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

«Μεγάλη προσοχή σήμερα. Περιμένουμε έντονες βροχοπτώσεις ειδικά τις μεσημεριανές ώρες.

Σας ζητώ να αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.

Τα σχολεία, οι βρεφονηπιακοί και οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αθηναίων θα παραμείνουν κλειστά.

Όλες οι υπηρεσίες μας βρίσκονται ήδη σε αυξημένη ετοιμότητα. Ενεργοποιούμε το Μητρώο Εργοληπτών για την υποστήριξη παρεμβάσεων σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας.

Παράλληλα οι ομάδες Street Work συνεχίζουν να επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης.

Για τη φιλοξενία πολιτών που χρειάζονται προστασία από την κακοκαιρία, τίθεται σε λειτουργία η Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, 210-2012334), ενώ παραμένει ανοιχτή και η Λέσχη Φιλίας Βοτανικού (Κοζάνης 4, 210-3423716).

Για κάθε πρόβλημα, μπορείτε να επικοινωνείτε όλο το 24ωρο με τον Δήμο Αθηναίων στο 1595, στο 210-5277066 ή μέσω της εφαρμογής Novoville.