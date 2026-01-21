Κακοκαιρία: “Red code” σε 5 περιφέρειες, οι κρίσιμες ώρες για την Αττική – 112, έκτακτα μέτρα και φόβοι για πλημμύρες

Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται από σήμερα Τετάρτη 21/1 έως αύριο το μεσημέρι η χώρα, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα.

Τις επόμενες χώρες αναμένεται να εκδηλωθούν επικίνδυνες, ισχυρές καταιγίδες, χιόνια ακόμα και στα χαμηλά, ενώ οι άνεμοι που πνέουν ήδη από χθες είναι θυελλώδεις. Την ίδια ώρα, σε ορισμένες περιοχές, οι δυνατές καταιγίδες ενδεχομένως να προκαλέσουν πλημμύρες.

LIVE η πορεία της κακοκαιρίας:

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για πέντε περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και η Αττική, με την Πολιτική Προστασία να τις θέτει σε κατάσταση “κόκκινου” συναγερμού.

Λόγω των επικείμενων ακραίων φαινομένων χθες Τρίτη ήχησε το 112 στη Λακωνία, την Αρκαδία, την Μεσσηνία, την Αργολίδα και την Κορινθία.

Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε αρκετές περιοχές, το Δημόσιο θα υπολειτουργήσει, ενώ ο κρατικός μηχανισμός έχει τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή.

Ουσιαστικά, η χώρα θα κοπεί στα δύο, καθώς από τη Θεσσαλία και πάνω αναμένονται χιονοπτώσεις, ενώ από τη Θεσσαλία και κάτω προβλέπονται καταιγίδες.

Ο μετεωρολόγος του Mega Γιάννης Καλλιάνος εκτίμησε ότι για την Αττική πολύ δύσκολο αναμένεται να είναι ένα εξάωρο.

«Κομμένη στη μέση θα είναι η χώρα την Τετάρτη: Από τη Θεσσαλία και βορειότερα για το πρώτο μισό της ημέρας θα έχουμε πολύ πυκνές χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα, ιδιαιτέρως στα δυτικά και βόρεια της Θεσσαλίας, στην Ήπειρο πάνω από τα 400μ., στη δυτική Μακεδονία στις μεγαλύτερες πόλεις θα χιονίσει πυκνά, στην κεντρική Μακεδονία ακόμη και πάνω από τα 100-200μ., ακόμη και πέριξ της πόλης της Θεσσαλονίκης, μέχρι και το μεσημέρι όπου θα το γυρίσει σε βροχή.

Από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, κυρίως ανατολική και νότια Πελοπόννησο, στην Αττική, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ακόμη και στο ανατολικό Αιγαίο περιμένουμε πάρα μα πάρα πολύ ισχυρές καταιγίδες».

Συγκεκριμένα για την Αττική, ο Γιάννης Καλλιάνος ανέφερε ότι τα μεσάνυχτα της Τρίτης ο καιρός θα αρχίσει να είναι άστατος: «Ο κύριος όγκος των φαινομένων στην Αττική θα έρθει περίπου, αν διατηρηθούν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, από τις 9-11 το πρωί και στη συνέχεια μέχρι τις 15:00-16:00. Αυτό το εξάωρο. Αυτό το 6ωρο, αν διατηρηθούν τα στοιχεία, περιμένουμε σφοδρότατες βροχοπτώσεις, μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Προσοχή για πλημμυρικά φαινόμενα, για υπερχειλίσεις χειμάρρων, για πτώσεις δένδρων και μεταφορά αντικειμένων».

Ο μετεωρολόγος του Mega ανέφερε ότι αναμένεται η βροχόπτωση να είναι πάνω από 80 χιλιοστά, περίπου το νερό που πέφτει σε 1,5 μήνα τους χειμερινούς μήνες.

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ και μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς έκανε λόγο για «επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα» που θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τα οποία θα κρατήσουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης:

«Αρχικά οι χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε όλες τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδος. Θα επηρεαστούν περισσότερο η δυτική Μακεδονία, καθώς επίσης τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, αλλά και η Ευρυτανία. Οι βροχοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην Πελοπόννησο, φαίνεται να επηρεάζεται πάρα πολύ κυρίως η ανατολική, Αργολίδα και Κορινθία, ενώ θα επηρεαστεί παράλληλα και η Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, οι Σποράδες, καθώς επίσης και το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Η Αττική θα επηρεαστεί ιδιαιτέρως από το μεσημέρι μέχρι και τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης, θα έλεγα από τις 12 μέχρι τις 18:00-19:00 θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Προς το βράδυ, τα φαινόμενα στην Αττική σταδιακά θα απομακρυνθούν προς την περιοχή της Εύβοιας και στο αν. Αιγαίο και σταδιακά θα υποχωρήσουν και θα εξασθενήσουν».

Για τον χωρισμό της χώρας στα δύο μίλησε ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας. Όπως ανέφερε, χιόνι αναμένεται στη Φλώρινα, ίσως μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην πόλη της Λάρισας, στην Έδεσσα, στην Κατερίνη και τη Λαμία. «Περιμένουμε αρκετές χιονοπτώσεις που θα δημιουργήσουν χιονοστρώσεις στα αστικά κέντρα».

Για την Αττική, ο κ. Τσατραφύλλιας ανέφερε ότι η κακοκαιρία αναμένεται να χτυπήσει την Αττική μετά τις 10:00 και θα διαρκέσει μέχρι τις 18:00. «Σε αυτό το διάστημα θα έχουμε έντονες καταιγίδες στην Αττική και κυρίως στο ανατολικό τόξο από τον Μαραθώνα μέχρι το Λαύριο και τα Μεσόγεια. Αν σου έλεγα ότι εμπιστεύομαι το κέντρο (Αθήνας), θα σου έλεγα ψέματα. Το κέντρο πλημμυρίζει με 40 χιλ. βροχής και οι προγνώσεις μιλάνε για πάνω από 40 χιλ., το νερό που θα πέσει πάνω από 1 μήνα», ανέφερε.

«Από το μεσημέρι θα επηρεαστεί η κεντρική, ανατολική και νότια Πελοπόννησος και κατά τις 3 η ώρα θα μπει στο παιχνίδια η περιοχή της Αττικής. Ισχυρές βροχές κατά τις 12-1 το μεσημέρι, συνηθισμένες για την εποχή που βρισκόμαστε. Δεν θα είναι ακραίες καταιγίδες. Θα είναι πιο ήπιας έντασης. Πιο έντονες βροχές μεσημέρι προς απόγευμα», εξήγησε από την πλευρά του ο μετεωρολόγος του Open Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα Τετάρτη 21/1, η κακοκαιρία θα πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα δυτικά και νότια 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 12 με 14 και στη νησιωτική χώρα τοπικά τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 6 στρεφόμενοι γρήγορα σε νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχή ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια. Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα, στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι – απόγευμα, στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα – βράδυ.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα ανατολικά θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ ενώ στα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το απόγευμα κυρίως στη Μεσσηνία όπου στα νότια θα είναι ιδιαίτερα έντονα. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αχαΐας) και μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 7 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Πελοπόννησο μέχρι το απόγευμα (κυρίως σε Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία όπου θα είναι ιδιαίτερα έντονα), στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ και το απόγευμα στη Θεσσαλία και τις Σποράδες. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας και μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας και της Κορινθίας).

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα νότια ανατολικοί νοτιοανατολικοί 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά έως 9 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις Κυκλάδες το απόγευμα.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στα νότια 7 με 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα ενισχυθούν και στα νότια θα φτάσουν τα 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Πού υπάρχει απαγορευτικό απόπλου

Δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν σήμερα Τετάρτη τα πλοία, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Από το λιμάνι του Πειραιά, ακυρώθηκαν όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια έως και τις 20:00 το βράδυ προς τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Προς τον Αργοσαρωνικό, κανένα ταχύπλοο δεν θα εκτελέσει δρομολόγιο, τουλάχιστον έως τις 17:00. Παράλληλα, έχουν ακυρωθεί όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Σε απαγόρευση απόπλου προχώρησαν εξάλλου οι αρμόδιες Αρχές λόγω των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν στο Ιόνιο.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για νεότερη ενημέρωση σχετικά με την άρση της απαγόρευσης και την επανεκτέλεση των δρομολογίων.

Επίσης, κλειστό είναι το πορθμείο στη γραμμή Ρίο – Αντίρριο ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και στη γέφυρα, λόγω των δυσμενών συνθηκών στη θαλάσσια περιοχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη «Γέφυρα» ΑΕ, απαγορεύεται λόγω των ισχυρών ανέμων, η διέλευση σε πεζούς, δίκυκλα, τροχόσπιτα και κενά φορτίου οχήματα με υψηλές πλευρές.

Σε ποιες περιοχές θα είναι κλειστά τα σχολεία

Λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας, αρκετά σχολεία της χώρας θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Τετάρτη. Η αναστολή λειτουργίας αφορά σχολικές μονάδες σε:

Αττική, Πάτρα, Ευρώτα, Αμφιλοχία, Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, Μονεμβασιά, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Αρκαδία (Βόρεια και Νότια Κυνουρία) και Θήρα.

Στη Θάσο, κλειστό θα παραμείνει το Νηπιαγωγείο Σκάλας Μαριών λόγω διακοπής ρεύματος και χαμηλών θερμοκρασιών, ενώ οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Γλυφάδας θα λειτουργήσουν κανονικά.

Η εκπαιδευτική διαδικασία στα σχολεία που δεν θα λειτουργήσουν θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεκπαίδευσης, όπου αυτό είναι εφικτό.

Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε την Τρίτη ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων Υπουργείων, φορέων της Πολιτικής Προστασίας, Περιφερειαρχών και εκπροσώπων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, λόγω της κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους. Σημειώνεται πως προηγήθηκε συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, τόνισε την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς και για αδιάλειπτη επικοινωνία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, των Δήμων και των Περιφερειών με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), καθ’ όλη τη διάρκεια του φαινομένου, προκειμένου να λαμβάνονται έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:

Το Πυροσβεστικό Σώμα τίθεται σε κατάσταση επιφυλακής, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αττική, όπου το προσωπικό και τα μέσα βρίσκονται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής. Παράλληλα, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο προβλέπει διασπορά δυνάμεων και μέσων, συμπεριλαμβανομένων μονάδων της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ανάπτυξη σταθμών βάσεων με μεικτή στελέχωση και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ. και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, η ΕΥΔΑΠ, το ΕΚΑΒ καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού.

“Κλείνει” και το Δημόσιο – Πώς θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίες

Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δημοσίου την Τετάρτη (21/1) μετά το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ.

«Σε συνέχεια του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΦΚ), που εκδόθηκε σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), καλούνται οι υπηρεσίες του Δημοσίου που εδρεύουν σε περιοχές που αναφέρονται σε αυτό, όπως τυχόν θα επικαιροποιείται αρμοδίως από την ΕΜΥ βάσει της εξέλιξης του καιρικού φαινομένου, να προβούν σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των υπηρεσιών για την Τετάρτη 21/1/2026, στις εξής ενέργειες:

Σε περιπτώσεις όπου, με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων είναι δυνατή η εξ αποστάσεως παροχή εργασίας, συνιστάται η τηλεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4807/2021 ή άλλες ειδικές διατάξεις, προκειμένου αφενός να προστατευθούν οι εργαζόμενοι από τυχόν επιπτώσεις λόγω των καιρικών συνθηκών, και αφετέρου να διασφαλιστεί η λειτουργία των Υπηρεσιών.

Οι υπάλληλοι που δεν δύνανται λόγω της φύσης των καθηκόντων τους να παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως, δύνανται να κάνουν χρήση των προβλεπόμενων εκ του νόμου αδειών απουσίας. Για το μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό του Δημοσίου ισχύει η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 50, του ΥΚ και για το ΙΔΟΧ προσωπικό οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του ΑΚ περί ανυπαίτιας μη παροχής εργασίας. (Σχετική η εγκύκλιος με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1193/οικ. 4758/20-3-2023-ΑΔΑ: 63ΤΠ46ΜΤΛ6-ΦΘΧ). Για την έγκριση της άδειας αυτής δεν απαιτείται εν προκειμένω η προσκόμιση δικαιολογητικών από δημόσιες αρχές.

Στις περιπτώσεις που η παρουσία των υπαλλήλων στις Υπηρεσίες τους κριθεί αιτιολογημένα ότι δύναται ή πρέπει να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο ή προγενέστερο χρόνο από τον καθορισμένο χρόνο προσέλευσης ή αποχώρησης, η τυχόν καθυστέρηση στην προσέλευση ή η πρόωρη αποχώρησή τους κρίνεται αιτιολογημένη, εφόσον στοιχειοθετείται αντικειμενική αδυναμία προσέλευσης ή αποχώρησης στον καθορισμένο χρόνο, καθώς σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προτάσσεται η ασφάλεια τους.

Προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών, διευκρινίζεται ότι τυχόν ραντεβού με Δημόσιες υπηρεσίες που έχουν προγραμματιστεί για την 21η/1/2026, τα οποία εκτάκτως, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν, οι Υπηρεσίες θα πρέπει να μεριμνήσουν για να ενημερωθούν αρμοδίως οι πολίτες με κάθε πρόσφορο τρόπο και να υπάρξει μέριμνα άμεσα για τον επαναπρογραμματισμό νέου ραντεβού.

Τα ως άνω δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε εκείνους τους υπαλλήλους, τα καθήκοντα των οποίων συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για τους υπαλλήλους αυτούς, αρμόδιοι να παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο παροχής εργασίας είναι οι επικεφαλής των υπηρεσιών αιχμής, στην οποία ανήκουν οργανικά, ιδίως αρμόδιος επικεφαλής των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, νοσηλευτικών ιδρυμάτων κ.λπ.».

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την από 20/1 εγκύκλιο λαμβάνει έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Α. Υποχρεωτική παύση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες

Για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναμένεται να επικρατήσουν ακραίες καιρικές συνθήκες και συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το χρονικό διάστημα 06.00 πμ – 18.00 μμ, καθώς και στην Περιφέρεια Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας το χρονικό διάστημα 10.00 πμ – 20.00 μμ, καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, όπως εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα (delivery), κ.λπ.Σημειώνεται ότι στις ως άνω περιπτώσεις υποχρεωτικής παύσης εργασιών εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών του άρθρου 68 του ν. 4808/2021.

Η παύση εργασιών δεν εφαρμόζεται σε οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας (π.χ. υγειονομικές μονάδες, ύδρευση, ηλεκτρισμός, αεροπορικές μεταφορές, handling, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές), υπό την προϋπόθεση της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας επιβάλλεται από την Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), χρηματικό πρόστιμο δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης.

Β. Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας

Για την προστασία των εργαζομένων στις περιοχές που, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τηλεργασία σε όσες περιπτώσεις, είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.

Γ. Έκτακτα μέτρα για την οργάνωση του χρόνου εργασίας

Για την εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου και για τη διευκόλυνση των εργαζομένων κατά την τυχόν αλλαγή χρόνου προσέλευσης και αποχώρησής τους από την εργασία, οι εργοδότες στις περιοχές που αναμένεται, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, να πληγούν ιδιαιτέρως δύνανται να μην καταχωρούν εκ των προτέρων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.