Τα 5 ψέματα του Τραμπ στη συνάντησή του με τον Ερντογάν στην Άγκυρα – Τι είπε για Γροιλανδία, Μπάιντεν και επενδύσεις στις ΗΠΑ

Μια σειρά από ψευδείς ισχυρισμούς έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν μίλησε στα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την Τρίτη 7 Ιουλίου, πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Όπως αναφέρει το CNN, ίσως το βασικό ψέμα που είπε μπροστά στον Ταγίπ Ερντογάν αφορούσε τη Γροιλανδία, το ημιαυτόνομο δανικό έδαφος που ο Τραμπ ζήτησε ξανά να ελεγχθεί από τις ΗΠΑ. Ισχυρίστηκε λανθασμένα, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, ότι το νησί «περιβάλλεται από πλοία της Κίνας και ρωσικά πλοία». Αυτό δεν συμβαίνει, όπως έχουν καταστήσει σαφές ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και διάφορες ξένες κυβερνήσεις.

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Ο Τραμπ επανέφερε επίσης τους διαψευσμένους ισχυρισμούς του ότι «έχει διευθετήσει οκτώ πολέμους», ότι ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έδωσε στην Ουκρανία «εξοπλισμό αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων», ότι έχουν επενδυθεί «19,2 τρισεκατομμύρια δολάρια» ή περισσότερα στις ΗΠΑ από τότε που επέστρεψε στην εξουσία πέρυσι και ότι οι εκλογές του 2020 ήταν «στημένες».

President Donald Trump said Greenland should be controlled by the United States, not Denmark, reaffirming a stance that has caused tensions among ‌NATO allies as leaders of the alliance gathered for a summit in Turkey https://t.co/qkL9cKcvnJ pic.twitter.com/ahuYQwaugs— Reuters (@Reuters) July 7, 2026

«Η Γροιλανδία περιβάλλεται από πλοία της Κίνας και ρωσικά πλοία»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Γροιλανδία «περιβάλλεται από πλοία της Κίνας και ρωσικά πλοία». Αλλά απλώς δεν υπάρχει καμία βάση για αυτόν τον ισχυρισμό – ο οποίος έχει προηγουμένως απορριφθεί από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, την κυβέρνηση και τον στρατό της Δανίας , αξιωματούχους από άλλες σκανδιναβικές χώρες, αξιωματούχους και κατοίκους της Γροιλανδίας, καθώς και νυν και πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ .

Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, ο διοικητής των αρκτικών δυνάμεων του δανικού στρατού δήλωσε ότι, ως συνήθως, δεν είδαν κινεζικά ή ρωσικά πλοία μέσα ή γύρω από τη Γροιλανδία, ανέφερε το δανικό μέσο ενημέρωσης TV 2. Η P. Whitney Lackenbauer , καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Trent στον Καναδά, η οποία είναι ειδικός σε θέματα ασφάλειας της Αρκτικής, δήλωσε στο CNN τον Ιανουάριο ότι ο ισχυρισμός του Τραμπ ήταν «εντελώς επινοημένος» και η Lackenbauer επανέλαβε σε email την Τρίτη ότι ο ισχυρισμός «παραμένει ανακριβής».

Είναι πιθανό ο Τραμπ να έχει δει απόρρητες πληροφορίες που δείχνουν κάποια κινεζική ή ρωσική θαλάσσια δραστηριότητα κοντά στη Γροιλανδία κάποια στιγμή πρόσφατα. Αλλά ακόμη και αυτό δεν θα καθιστούσε αλήθεια ότι η Γροιλανδία ήταν «περικυκλωμένη».

Trump: "I had a very good talk with President Putin, who by the way has a lot of respect for President Erdogan. We had a long talk yesterday. It lasted a long time … I settled eight wars. And I think we're gonna be settling a ninth." pic.twitter.com/brCZ1VGPM6 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 7, 2026

Η «διευθέτηση οκτώ πολέμων»

Επαναλαμβάνοντας έναν από τους πιο συχνούς ψευδείς ισχυρισμούς του σχετικά με τις εξωτερικές υποθέσεις, ο Τραμπ είπε: «Ξέρετε, διευθέτησα οκτώ πολέμους». Δεν το έκανε. Η λίστα του με τους «οκτώ πολέμους» είναι εξαιρετικά ελαττωματική.

Η λίστα του Τραμπ περιλαμβάνει δύο καταστάσεις που δεν ήταν ποτέ στην πραγματικότητα πόλεμοι κατά τη διάρκεια της θητείας του: μια διπλωματική διαμάχη μεταξύ Αιγύπτου και Αιθιοπίας και μια μυστηριώδη υποτιθέμενη κατάσταση μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου.

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Η λίστα περιλαμβάνει επίσης έναν πόλεμο, που αφορά τη Ρουάντα και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο οποίος δεν έχει στην πραγματικότητα τελειώσει παρά την ειρηνευτική συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Τραμπ.

Επιπλέον, ο κατάλογος περιλαμβάνει τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αλλά το Ισραήλ συνεχίζει να διεξάγει σχεδόν καθημερινές επιθέσεις στη Γάζα παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Και περιλαμβάνει τη σύντομη σύγκρουση του 2025 μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, αν και το Ισραήλ προχώρησε μαζί με τις ΗΠΑ στην έναρξη ενός ακόμη πολέμου εναντίον του Ιράν το 2026.

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Πυρά προς Μπάιντεν για «βοήθεια» προς την Ουκρανία

Μιλώντας για την Ουκρανία, ο Τραμπ είπε, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, ότι «όταν ο Μπάιντεν ήταν εδώ, τους έδωσε εξοπλισμό αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων». Αυτός ο ισχυρισμός περί «εκατοντάδων δισεκατομμυρίων» είναι μια σημαντική υπερβολή.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία, ένα γερμανικό think tank που παρακολουθεί στενά τη διεθνή βοήθεια προς την Ουκρανία, οι ΗΠΑ είχαν διαθέσει περίπου 74 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία (με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες) από τα τέλη Ιανουαρίου 2022, λίγο πριν από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας, έως τον Απρίλιο του 2026. Συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής και ανθρωπιστικής βοήθειας, η συνολική βοήθεια των ΗΠΑ ήταν περίπου 132 δισεκατομμύρια δολάρια.

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Επενδύσεις τρισεκατομμυρίων στις ΗΠΑ

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης τον συχνό ψευδή ισχυρισμό του ότι «έχουμε επενδύσει 19 τρισεκατομμύρια δολάρια, 19,2 τρισεκατομμύρια δολάρια για την ακρίβεια, στις Ηνωμένες Πολιτείες». Αυτή τη φορά, πρόσθεσε ότι αυτό το υποτιθέμενο σύνολο προερχόταν μόνο από τους πρώτους 12 μήνες αυτής της προεδρικής θητείας, «οπότε ο αριθμός αυτός είναι τώρα σημαντικά υψηλότερος» μετά από σχεδόν 18 μήνες επιστροφής στο αξίωμα.

Αλλά ακόμη και το ποσό των 19,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων είναι μυθοπλασία.

Την ώρα που ο Τραμπ έκανε τον ισχυρισμό, ο ιστότοπος του Λευκού Οίκου ισχυρίστηκε ότι υπήρχαν «10,6 τρισεκατομμύρια δολάρια» σε «σημαντικές επενδυτικές ανακοινώσεις» αυτή τη θητεία, και ακόμη και αυτό ήταν μια μεγάλη υπερβολή των πραγματικών επενδύσεων.

Μια λεπτομερής ανασκόπηση του CNN τον Οκτώβριο διαπίστωσε ότι ο Λευκός Οίκος μετρούσε τρισεκατομμύρια δολάρια σε αόριστες επενδυτικές δεσμεύσεις, δεσμεύσεις που αφορούσαν «διμερές εμπόριο» ή «οικονομικές ανταλλαγές» και όχι επενδύσεις στις ΗΠΑ, και αόριστες δηλώσεις που δεν έφταναν καν στο επίπεδο των δεσμεύσεων.

Τα στοιχεία του Λευκού Οίκου περιλαμβάνουν δεσμεύσεις από εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ, καθώς και από ξένες οντότητες. Ομοσπονδιακά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο μήνα δείχνουν ότι οι νέες άμεσες ξένες επενδύσεις στις ΗΠΑ ανήλθαν σε περίπου 232 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025.

Ο Τραμπ, ως συνήθως, περιέγραψε τις εκλογές του 2020 ως «στημένες εκλογές». Αυτό είναι ψέμα. Ο Τραμπ έχασε μια νόμιμη εκλογή από τον Μπάιντεν, με δίκαιο τρόπο.