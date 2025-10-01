Πώς στήθηκε η μεγάλη απάτη με τα εικονικά τιμολόγια – Οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα και τα κέρδη εκατομμυρίων

Τεράστια χρηματικά ποσά κατάφερε να αποσπάσει παράνομα από το Ελληνικό Δημόσιο το κύκλωμα, που διέπραττε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ μέσω εικονικών τιμολογίων.

Στο εν λόγω κύκλωμα, μεταξύ των δεκάδων ατόμων που εμπλέκονται, φέρεται να είναι ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αχαρναϊκού, Άρης Ηλιάδης, έχοντας μάλιστα αρχηγικό ρόλο, ενώ έχει συλληφθεί και ο αδερφός του.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των προσώπων που ελέγχονται ως λήπτες εικονικών τιμολογίων αξίας σχεδόν 1,5 εκατομμυρίου ευρώ είναι και ο Νίκος Κοκλώνης, ο οποίος αναμένεται να κληθεί για εξηγήσεις από την αστυνομία. Σε δήλωσή του ο επιχειρηματίας και τηλεοπτικός παραγωγός υποστηρίζει ότι ουδεμία σχέση έχει με την υπόθεση.

Πάντως, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στο κύκλωμα ήταν άνεργοι, ενώ εμπλέκονται άνθρωποι κάθε λογής επαγγέλματος, από λογιστές μέχρι υδραυλικοί και εργάτες.

Όπως προέκυψε από τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI, στην οργάνωση που πλούτιζε μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακρατήσεις φόρου εισοδήματος συμμετείχαν τουλάχιστον 73 άτομα, εκ των οποίων τα 17 έχουν ήδη συλληφθεί.

Το κύκλωμα είχε καταφέρει να αποκομίσει παράνομα κέρδη που ανέρχονται σε 4,5 εκατ. ευρώ και τα μέλη του ανέμεναν άλλα 3,7 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος τους ήταν να αποκομίσουν 12 εκατ. ευρώ, αλλά ακύρωσαν τις συναλλαγές όταν αντιλήφθηκαν ότι πραγματοποιούνται έλεγχοι από την ΕΛ.ΑΣ.

Επίσης, οι αστυνομικοί ζήτησαν άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, με τον κοριό της ΕΛ.ΑΣ. να έχει καταγράψει πλήθος συνομιλιών που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και «καίνε» αρκετούς κατηγορούμενους.

Τι απαντά ο Νίκος Κοκλώνης

Ο Νίκος Κοκλώνης, στο όνομά του οποίου εμφανίζονται να έχουν εκδοθεί πέντε τιμολόγια ύψους άνω του 1,5 εκατ. ευρώ για την παραγωγή περιοδικών, με δηλώσεις του στο ontime24.gr, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία σχέση και δήλωσε πως η εταιρεία του είναι έτοιμη να ελεγχθεί ξανά.

«Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα. Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Οσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στη σύνδεσή του με τον πρόεδρο του Αχαρναϊκού, που φέρεται να είναι ο αρχηγός του κυκλώματος, ο επιχειρηματίας, παραγωγός και παρουσιαστής υποστήριξε ότι η μόνη σχέση που έχει μαζί του αφορά εταιρεία που είχε αναλάβει εργασίες κατασκευών για στούντιο, όπου γυρίστηκαν τηλεοπτικά προγράμματα. «Ηταν απλώς κατασκευές –τοίχοι, καλώδια– που είναι ακόμα εκεί στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας», εξήγησε, υπογραμμίζοντας πως τίποτα άλλο δεν συνδέει τον ίδιο ή τις εταιρείες του με το κύκλωμα.