Σκάνδαλο με εικονικά τιμολόγια ΦΠΑ: Τηλεοπτικός παραγωγός και ποδοσφαιρικός πρόεδρος στο «μάτι του κυκλώνα»

Δεκάδες πρόσωπα εμπλέκονται στο κύκλωμα των παράνομων επιστροφών ΦΠΑ μέσω εικονικών τιμολογίων, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του ελληνικού FBI, που οδήγησε ήδη σε 18 συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος είναι πρόεδρος τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας.

“Εγκέφαλος” του μεγάλου κυκλώματος φέρεται να είναι, σύμφωνα με όσα έγραψε νωρίτερα το DEBATER, πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας και υποψήφιος Δήμαρχος στην Αττική. Ο ίδιος φέρεται να εμπλέκεται σε εικονικές εταιρείες, τιμολόγια κλπ.

Συνολικά, οι εμπλεκόμενοι —συμπεριλαμβανομένων των συλληφθέντων— φτάνουν τους 73, μέσα σε αυτού και πασίγνωστος τηλεοπτικός παραγωγός με έντονη επαγγελματική δραστηριότητα, ενώ οι έρευνες έχουν επεκταθεί και στην Εύβοια και στην Καλαμάτα. Μόνο στην Αττική, κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 500.000 ευρώ.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δρούσαν τουλάχιστον από το 2023 έως σήμερα, αποκομίζοντας μέχρι στιγμής περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ — και φέρονταν να αναμενόταν να εισπράξουν επιπλέον 3,7 εκατομμύρια. Κατά τις ίδιες πηγές, υπήρχαν σχέδια για ακόμη 12 εκατομμύρια, τα οποία όμως αναγκάστηκαν να ακυρώσουν μετά τον αστυνομικό έλεγχο.

Στα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως αποδέκτες των εικονικών τιμολογίων περιλαμβάνονται λογιστές, υδραυλικοί και εργάτες, ενώ αρκετοί παρουσιαζόταν ακόμα και ως άνεργοι —με αποτέλεσμα πολλοί να ζουν από τα παράνομα έσοδα της δραστηριότητας.



Τα μέλη της οργάνωσης είχαν οργανώσει ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών παροχής υπηρεσιών (π.χ. συμβουλευτικές). Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στο δίκτυο αυτό συμμετείχαν τουλάχιστον 300 εταιρείες.

Οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI που χειρίζονται την υπόθεση προσπαθούν τώρα να χαρτογραφήσουν πλήρως τη δραστηριότητα του κυκλώματος, που «εισέπραττε» εκατομμύρια ευρώ μέσω παράνομων επιστροφών ΦΠΑ. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί περίπου 350 συναλλαγές, εκ των οποίων περίπου 310 έχουν ήδη διασταυρωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.