Πόρος: Νεκρός 67χρονος άνδρας στο Ασκέλι

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 13/8 στο Ασκέλι του Πόρου καθώς ανασύρθηκε νεκρός ένας 67χρονος άνδρας από τη θάλασσα.

Στον 67χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τη ναυαγοσώστη της παραλίας, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας Γαλατά, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από τη Λιμενική Αρχή του Πόρου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.