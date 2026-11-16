Πολυτεχνείο: Σε εξέλιξη η δεύτερη ημέρα των εορτασμών για την 53η επέτειο – 5.500 αστυνομικοί στους δρόμους (βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δεύτερη ημέρα των εορτασμών για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με πολίτες, φοιτητές και εκπροσώπους φορέων να προσέρχονται στον ιστορικό χώρο, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στους αγωνιστές του Νοέμβρη του 1973.

Οι πύλες του Πολυτεχνείου άνοιξαν στις 08:30 το πρωί, ενώ οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι το κτήριο Γκίνη τελεί υπό κατάληψη, ενώ φέτος είναι η μοναδική χρονιά που θα μείνουν κλειστοί οι εσωτερικοί χώροι – έχουν προκληθεί αντιδράσεις – του Πανεπιστημίου με απόφαση της πρυτανείας.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας με 5.500 αστυνομικούς και drones

Ισχυρή θα είναι η παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς περίπου 5.500 αστυνομικοί αναμένεται να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό των μέτρων ασφαλείας.

Στον επιχειρησιακό σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η αξιοποίηση drones για την εναέρια επιτήρηση και την παρακολούθηση της κατάστασης στο κέντρο της Αθήνας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τη Δευτέρα και την Τρίτη

Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Τη Δευτέρα, οι παρεμβάσεις θα αφορούν τμήματα της Πατησίων, της Στουρνάρη και της Σόλωνος, καθώς και τους γύρω δρόμους από το Πολυτεχνείο και την πλατεία Εξαρχείων.

Την Τρίτη, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επεκταθούν σε κεντρικές αρτηρίες, όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Αμαλίας, η Πειραιώς, η Αθηνάς και η Ερμού.

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Προβλήματα αναμένονται επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, από την Κατεχάκη έως την Αλεξάνδρας, καθώς και στη Λεωφόρο Μεσογείων, από την Κατεχάκη έως τη Φειδιππίδου.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν, όπου είναι δυνατόν, τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο στο κέντρο της Αθήνας.