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ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλείνουν από σήμερα 5 σταθμοί της Γραμμής 3 στις 21:40 – Πώς θα μετακινούνται οι επιβάτες

Από την Κυριακή 1η έως και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου αλλάζουν τα βραδινά δρομολόγια λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών – Οι τελευταίες αναχωρήσεις, η σύνδεση με το Αεροδρόμιο και η λεωφορειακή γραμμή Χ25.

Μετρό: Κλείνουν από σήμερα 5 σταθμοί της Γραμμής 3 στις 21:40 – Πώς θα μετακινούνται οι επιβάτες
EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
DEBATER NEWSROOM

Αλλαγές στα βραδινά δρομολόγια της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα, Κυριακή (1/11), καθώς συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα «Κατεχάκη – Δουκίσσης Πλακεντίας».

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, πέντε σταθμοί θα κλείνουν στις 21:40, περίπου δυόμισι ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας, έως και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.

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Οι προσωρινές ρυθμίσεις επηρεάζουν τις βραδινές μετακινήσεις στα βόρεια και βορειοανατολικά προάστια, καθώς και τη σύνδεση με το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ποιοι πέντε σταθμοί κλείνουν στις 21:40

Οι σταθμοί της Γραμμής 3 που επηρεάζονται είναι:

  • Εθνική Άμυνα
  • Χολαργός
  • Νομισματοκοπείο
  • Αγία Παρασκευή
  • Χαλάνδρι

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών θα πραγματοποιείται στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Κατεχάκη» και «Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Συνεπώς, μετά τη διακοπή της κυκλοφορίας στο ενδιάμεσο τμήμα, οι επιβάτες δεν θα μπορούν να μετακινούνται απευθείας με το Μετρό μεταξύ Κατεχάκη και Δουκίσσης Πλακεντίας.

Οι τελευταίοι συρμοί προς Δουκίσσης Πλακεντίας

Οι τελευταίες αναχωρήσεις πριν από τη διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα έχουν ως εξής:

ΣταθμόςΏρα
Δημοτικό Θέατρο21:06
Σύνταγμα21:30
Εθνική Άμυνα21:40
Χολαργός21:42
Νομισματοκοπείο21:44
Αγία Παρασκευή21:46
Χαλάνδρι21:47

Οι ώρες αφορούν συρμούς με κατεύθυνση προς Δουκίσσης Πλακεντίας.

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Οι τελευταίοι συρμοί προς Δημοτικό Θέατρο

ΣταθμόςΏρα
Δουκίσσης Πλακεντίας21:30
Χαλάνδρι21:31
Αγία Παρασκευή21:33
Νομισματοκοπείο21:35
Χολαργός21:36
Εθνική Άμυνα21:38

Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίζουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες αναχωρήσεις από κάθε σταθμό.

Τι ισχύει για τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο

Οι αλλαγές επηρεάζουν και την απευθείας σύνδεση του κέντρου της Αθήνας με το Αεροδρόμιο.

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Οι τελευταίοι απευθείας συρμοί είναι:

  • Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο: 21:06.
  • Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο: 21:10.

Μετά τη διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Κατεχάκη – Δουκίσσης Πλακεντίας, τα δρομολόγια του Αεροδρομίου θα πραγματοποιούνται μόνο μεταξύ Δουκίσσης Πλακεντίας και Αεροδρομίου.

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Οι αναχωρήσεις από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Αεροδρόμιο είναι στις 22:24, 23:00 και 23:36.

Από Αεροδρόμιο προς Δουκίσσης Πλακεντίας, οι αναχωρήσεις είναι στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

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Όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν προς το κέντρο της Αθήνας θα μπορούν να χρησιμοποιούν την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ25 έως την Κατεχάκη και από εκεί να επιβιβάζονται ξανά στο Μετρό.

Λεωφορείο Χ25: Πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού θα λειτουργεί η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ25 «Σταθμός Μετρό Κατεχάκη – Σταθμός Μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας».

Η γραμμή θα λειτουργεί κατά τις ημέρες των ρυθμίσεων, από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, εξυπηρετώντας τους πέντε σταθμούς που κλείνουν νωρίτερα.

Η διαδρομή θα συνδέει την Κατεχάκη με την Εθνική Άμυνα, τον Χολαργό, το Νομισματοκοπείο, την Αγία Παρασκευή, το Χαλάνδρι και τη Δουκίσσης Πλακεντίας, και αντίστροφα.

Οι επιβάτες θα μπορούν έτσι να καλύπτουν οδικώς το τμήμα στο οποίο δεν θα πραγματοποιούνται βραδινά δρομολόγια του Μετρό.

Γιατί κλείνουν νωρίτερα οι σταθμοί

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα «Κατεχάκη – Δουκίσσης Πλακεντίας».

Πρόκειται για συνέχεια των παρεμβάσεων αναβάθμισης της Γραμμής 3, οι οποίες πραγματοποιούνται σταδιακά και απαιτούν τη διακοπή της κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα τμήματα κατά τις βραδινές ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχες ρυθμίσεις είχαν εφαρμοστεί και από τις 25 έως τις 29 Οκτωβρίου, όπως είχε ενημερώσει το DEBATER.

Για τις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με τα δρομολόγια, οι επιβάτες μπορούν να συμβουλεύονται την επίσημη ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ.

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