Πολεοδομία Κατερίνης: “Όλοι συμμορία είναι”, “το οικόπεδο είναι μέσα στην παρανομία” – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών του κυκλώματος

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι από τα μέλη του κυκλώματος της Πολεοδομίας Κατερίνης, τα οποία ζητούσαν χρήματα για να εκδώσουν γρηγορότερα οικοδομικές άδειες ή να νομιμοποιήσουν αυθαίρετα.

Συγκεκριμένα, στους διαλόγους ακούγονται οι φράσεις «όλοι είναι συμμορία», ή «το οικόπεδο είναι μέσα στην παρανομία».

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Οι κατηγορούμενοι φέρεται να ζητούσαν 150 ευρώ για την έκδοση οικοδομικής άδειας και 6.000 με 7.000 ευρώ για τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών.

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος μεταξύ ιδιωτών μηχανικών, για οικοδομική άδεια αποπεράτωσης αυθαιρέτου που εκδόθηκε κατά παράβαση των πολεοδομικών διατάξεων, καθώς κατασκευάστηκε μετά το έτος 2011. Για την άδεια ο Διευθυντής Κ. και η Υπάλληλος Τμήματος Β. έλαβαν 5.000 ευρώ ως αμοιβή προκειμένου να την εκδώσουν. Η ιδιώτης μηχανικός αναφέρει ότι στην Υ.ΔΟΜ. Κατερίνης λειτουργεί οργανωμένο κύκλωμα διαφθοράς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «όλοι συμμορία είναι».

(Ιδ. Μηχ. Ζ.Σ.): Ποιος τις δίνει αυτές η Μ.;

(Τ.Θ.): Η Μ. με το Σ. το κάναν να πούμε στους, στους Πόρους ή στο, στο…

(Ιδ. Μηχ. Ζ.Σ.): Ε, όλοι συμμορία είναι.

(Τ.Θ.): Στον Πλαταμώνα.

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(Ιδ. Μηχ. Ζ.Σ.): Έχεις και μια άδεια που είχε..

(Τ.Θ.): Στον Πλαταμώνα το κάναν.

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(Ιδ. Μηχ. Ζ.Σ.): ..από έναν πελάτη μου ο

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.). Εγώ δεν θα την έβγαζα φυσικά γιατί ήταν από αυτές που δεν γίνονται αποπεράτωση αυθαιρέτου……{…} αλλά από αυθαίρετο που δεν ήταν πριν το έντεκα. Τέλος πάντων ανέλαβε αυτός μια χαρά. Τον μετέφερα και τη δήλωση αυθαιρέτου να προσθέσει τον έξτρα όροφο…..Και το χρεώνουν αυτοί, ενώ ήταν συνεννοημένοι, το χρεώνουν στη Μ. αντί να το πάρει η Μ.. Και το βγάζει, και πάει η Μ. και το βλέπει με τη Μ.. Και της λέει η Μ. «Ε, όχι δεν μπορεί να δοθεί αυτή η άδεια», η άδεια, να μη χάσει τα λεφτά που θα έπαιρνε….{…} Και βγάζει παρατήρηση η Μ. ότι δεν γίνεται γιατί δεν έχει φέρον οργανισμό. Τη λέω μετά εσένα τι σε νοιάζει και θα βρεις κάνα μπελά. .{…} Λέει «Αυτοί μου είπαν, ο Σ. και η Μ. ότι πρέπει να έχει. Τι μου τα χρεώνουνε;» παραιτείται από την άδεια ο Ιδ. Μηχ. Λ.Θ. και την ξαναπρωτοκολλεί και την χρεώνουν στη Μ.,..{…} παίρνει τα πέντε χιλιάρικα η Μ. δεν ξέρω πως τα μοίρασαν μεταξύ τους.

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Σε άλλη περίπτωση ο Διευθυντής Κ. αποδέχθηκε 7.000 ευρώ, από τον ιδιώτη μηχανικό Ιδ. Μηχ. Λ.Θ. για ενέργειες που αντίκεινται στα υπηρεσιακά του καθήκοντα, ήτοι να προβεί σε τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών, κατά παράβαση των πολεοδομικών διατάξεων:

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Σ.;

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(Διευθυντής Κ.): Εε.

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Μία περίπτωση η οποία, εε πάνω από τα εκατό χιλιάρικα.

(Διευθυντής Κ.): Τι περίπτωση είναι (ακατάληπτο).

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Εδώ θέλουμε (ακατάληπτο) κι έχουμε (ακατάληπτο) μικρή κλίμακα, δέκα τετραγωνικά. Μπορεί και να μην είναι κι έχει κάνει διακόσια πενήντα. Σ’ ένα οικόπεδο το οποίο είναι σκάρτα, σκάρτο, είναι σκάρτο δύο στρέμματα. Σκάρτο. {..}

(Διευθυντής Κ.): Τι μικρή κλίμακα λες; (Ακατάληπτο).

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): (Ακατάληπτο).

(Διευθυντής Κ.): Ναι.

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Μικρή κλίμακα θα πληρώσει ό,τι χρειαστεί να το κάνει, (ακατάληπτο) χρειαστεί; Δύο εφτακόσια κι έχει κάνει διακόσια πενήντα το ένα άριστο, πάρα πολύ ωραίο κτήριο, πάρα πολύ ωραίο, ισόγειο.

(Διευθυντής Κ.): Καλά δεν είναι μικρή κλίμακα τώρα αυτό.

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Όχι ρε (ακατάληπτο) μεσ’ στην παρανομία είναι, πως μπορεί να το καλύψει το οικόπεδο όλο. (Ακατάληπτο). Θα τον πω. (Ακατάληπτο). Εφτά εσύ, εφτά εγώ. (Ακατάληπτο).

(Διευθυντής Κ.): Τι να σου πω; Πως;

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Σκέψου, εε σκέψου και θα σκεφτώ κι εγώ και θα (ακατάληπτο). Σκέψου. {…}

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Κανόνισε να, θα σκεφτώ κι εγώ, κάνε (ακατάληπτο). {…}

(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Ναι. Δεν θυμάσαι που είχαμε κάνει το άλλο, γι΄αυτό το θυμήθηκα. {…}

(Διευθυντής Κ.): Καλά.(Ιδ. Μηχ. Λ.Θ.): Δες το αύριο θα περάσω

Χαρακτηριστικό της εξουσίας και της αυξημένης επιρροής του Διευθυντή Κ. και των σχέσεων που διατηρούσε με πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνταν στο χώρο των πολεοδομικών και τεχνικών μελετών ανά την Ελλάδα είναι και ο παρακάτω διάλογος με ιδιώτη μηχανικό, η οποία εντός του γραφείου στην Υ.ΔΟΜ. Κατερίνης, τον αποκαλεί χαρακτηριστικά: «ο Διευθυντής όλων των πολεοδομιών όλου του κόσμου», ένεκα του γεγονότος ότι έξω από το γραφείο του υπάρχει μηχανικός που μετέβη στην Υ.ΔΟΜ. Κατερίνης από την Αθήνα, καθώς αναφέρει χαρακτηριστικά: Κύριε Σ. για εσάς ακούω τα καλύτερα λόγια αυτή την στιγμή {…} απ’ έξω έχει έρθει από Αθήνα (σ.σ. εννοεί ότι έχει έρθει μηχανικός από την Αθήνα).

(Τ.Α.): Κύριε Σ. μπαίνουμε;

(Διευθυντής Κ.): Ναι, ναι. Είδα έστειλες κάτι Α..

(Τ.Α.): Κύριε Σ. για εσάς ακούω τα καλύτερα λόγια αυτή την στιγμή.

(Διευθυντής Κ.): Ναι;

(Τ.Α.): (Ακατάληπτο) απ’ έξω έχει έρθει από Αθήνα.

(Διευθυντής Κ.): Ναι.

(Τ.Α.): (Ακατάληπτο) ο Διευθυντής όλων των πολεοδομιών όλου του κόσμου.