Email για βόμβα σε πτήση της Aegean προς Βαρσοβία – “Αβάσιμη” την χαρακτηρίζει η εταιρεία

Email για βόμβα στάλθηκε την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου στην πτήση της Aegean A3870 προς Βαρσοβία, με την εταιρεία να ανακοινώνει ότι είναι αβάσιμη.

Η πτήση προσγειώθηκε κανονικά χωρίς να ενεργοποιηθούν τα πρωτόκολλα. Με email είχαν ενημερώσει για άλλες 4 πτήσεις που βρίσκονταν στον αέρα με κατεύθυνση στο ίδιο αεροδρόμιο.

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Επηρεάστηκε ακόμη μια πτήση της εταιρείας, προσγειώθηκε στη Μπολόνια αντί για τη Βενετία γιατί υπήρχε email με απειλή για βόμβα σε πτήση της Wizz προς Βενετία και έκλεισε εκεί το αεροδρόμιο.

Στη συνέχεια, μετά τους ελέγχους εκεί, η πτήση έφτασε στον προορισμό της.