ΟΠΕΚΕΠΕ: 40 κτηνοτρόφοι στο “στόχαστρο” της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά την έφοδο στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Τρικάλων

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με αιφνιδιαστικό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Τρικάλων, στο πλαίσιο των ερευνών για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το trikalavoice.gr, ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου αφορά την περίοδο 2019 έως και 2022, με τις αρμόδιες Αρχές να διερευνούν υποθέσεις αγροτικών επιδοτήσεων στις οποίες εμπλέκονται, ως ελεγχόμενοι, περίπου 40 κτηνοτρόφοι.

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Κατά την παρουσία τους στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Τρικάλων, οι ελεγκτές παρέλαβαν έγγραφα και ψηφιακό υλικό, εστιάζοντας σε τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες στοιχείων:

Πιστοποιητικά μετακίνησης βοοειδών

Γνωστοποιήσεις μεταβολών

Βιβλία μεταβολών ζωικού κεφαλαίου

Τα συγκεκριμένα στοιχεία θεωρούνται κρίσιμα για τη διασταύρωση των πραγματικών μετακινήσεων και μεταβολών του ζωικού κεφαλαίου με τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη χορήγηση επιδοτήσεων.

Δικογραφίες για σοβαρά αδικήματα

Το σημαντικότερο στοιχείο που προκύπτει από τις πληροφορίες του trikalavoice.gr είναι ότι σχηματίζονται δικογραφίες για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, αδικήματα που προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Παράλληλα, στις ερευνητικές κατευθύνσεις περιλαμβάνεται το ενδεχόμενο ψευδών βεβαιώσεων, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ύπαρξης οργανωμένης εγκληματικής δράσης, με δεδομένο ότι οι υποθέσεις φέρονται να αφορούν περισσότερα πρόσωπα.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και το υλικό που συγκεντρώθηκε αναμένεται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της διερεύνησης των επίμαχων επιδοτήσεων.

Το ζητούμενο πλέον είναι εάν από τις διασταυρώσεις των εγγράφων θα προκύψουν συγκεκριμένες αναντιστοιχίες στις δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου και ποιο θα είναι το εύρος των ενδεχόμενων οικονομικών παρατυπιών.

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Η ύπαρξη δικογραφιών και η διενέργεια ελέγχου δεν προδικάζουν την ενοχή των ελεγχόμενων προσώπων.