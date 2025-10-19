Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης θα ισχύσουν σήμερα λόγω του «29ου Ποδηλατικού Γύρου Αθήνας». Οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν λεωφόρους, πλατείες και οδούς του Δήμου Αθηναίων.

Ώρες 06:00 – 13:00:

Κλείνουν Σταδίου (από Αμερικής έως Βασ. Γεωργίου), Πλατεία Συντάγματος, Φιλελλήνων, Βασ. Γεωργίου Α’ και οι καθέτοι δρόμοι τους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ώρες 08:00 – 13:00:

Κλείνουν οι βασικές αρτηρίες: Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, Λεωφ. Συγγρού, Λεωφ. Βασ. Όλγας, Αθ. Διάκου, Πειραιώς, Πατησίων, Λεωφ. Αλεξάνδρας, Λεωφ. Βασ. Σοφίας, Ακαδημίας, Μάρνη, Ερμού, Μητροπόλεως, Αθηνάς, πλατείες Ομονοίας, Συντάγματος και Βάθη, καθώς και πολλές καθέτους τους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, απαγορεύεται επίσης η κάθετη διέλευση των οχημάτων από τη διαδρομή του ποδηλατικού γύρου, εκτός από τους ελεγχόμενους κόμβους: Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης και Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ηρ. Αττικού.