ΠΝΟ: Δεμένα τα πλοία το Σάββατο 28/2 – Φόρος τιμής στα Τέμπη

Εξήγγειλε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, από τις 00:01 έως τις 24:00.

Ειδικότερα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΝΟ, στη σημερινή της συνεδρίαση αποφάσισε την 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με αφορμή την συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη πραγματοποιείται η κινητοποίηση, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 57 επιβάτες.

Η ΠΝΟ με την απόφαση της αποτίει φόρο τιμής στα θύματα και στέλνει μήνυμα για την αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας, τονίζοντας ότι είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Επίσης σε ανακοίνωση της η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι γνωρίζει από πρώτο χέρι η ναυτική κοινότητα τη ζωτική σημασία της τήρησης των μέτρων ασφαλείας και ότι όταν αυτά παραβιάζονται μπορεί να είναι τραγικά τα αποτελέσματα, με πολλά αντίστοιχα περιστατικά να καταγράφονται στις θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές.