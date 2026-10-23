Pizza Fan: Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για την απάτη με τα 25 εκατ. ευρώ εις βάρος του δημοσίου

Τις πόρτες του εισαγγελέα πέρασαν το μεσημέρι της Παρασκευής, 23 Οκτωβρίου οι 23 συλληφθέντες για την υπόθεση με την απάτη που είχε στήσει η Pizza Fan, αποκρύπτοντας ΦΠΑ, περίπου 25 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι, μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, λογιστές και διαχειριστές καταστημάτων. Οι φερόμενοι ως δράστες είχαν το στρατηγείο τους στο Χαλάνδρι, εκεί όπου στεγάζεται και το κεντρικό λογιστήριο της εταιρείας. Έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί περισσότερα από 1,3 εκατ. ευρώ.

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Στο “στόχαστρο” της ΑΑΔΕ το ψηφιακό αρχείο στα κεντρικά της εταιρείας στο Χαλάνδρι

Το ψηφιακό αρχείο με τις παραγγελίες που φέρονται να έμεναν καταχωρισμένες στο κεντρικό σύστημα της Pizza Fan, ακόμη και όταν δεν εκδιδόταν νόμιμη απόδειξη, βρίσκεται στο “στόχαστρο” της ΑΑΔΕ που διερευνά τον κρυφό τζίρο της υπόθεσης.

Το συγκεκριμένο αρχείο, που λειτουργούσε ως «διπλά βιβλία», εντοπίστηκε στα κεντρικά γραφεία της αλυσίδας πίτσας στο Χαλάνδρι.

Η διατήρηση αυτών των στοιχείων φέρεται να εξυπηρετούσε τους εμπλεκόμενους να γνωρίζουν τις πραγματικές εισπράξεις, ώστε να υπολογίζουν και να μοιράζουν τα ποσά από τις πωλήσεις χωρίς απόδειξη. Οι παραγγελίες συνέχιζαν έτσι να υπάρχουν στο εμπορικό πρόγραμμα, παρότι δεν εμφανίζονταν στην επίσημη φορολογική εικόνα.

Εφόσον επιβεβαιωθούν αποκλίσεις, το αρχείο θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό των αδήλωτων πωλήσεων και του ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε.

Η επίμαχη επιλογή «κέρασμα-απόδειξη» φέρεται να εμφανιζόταν σε παραγγελίες έως 40 ευρώ, που πληρώνονταν με μετρητά και αφορούσαν διανομή ή παραλαβή από το κατάστημα. Ο πελάτης κατέβαλλε το τίμημα, όμως η συναλλαγή μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς το νόμιμο φορολογικό παραστατικό.

Πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών

Έτσι, όταν οι εμπλεκόμενοι ακολουθούσαν την κανονική διαδικασία εκδιδόταν απόδειξη, ενώ με την επιλογή «κέρασμα» η παραγγελία ολοκληρωνόταν χωρίς φορολογικό παραστατικό.

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Τα ηλεκτρονικά αρχεία έχουν διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εξειδικευμένη εξέταση, ενώ τα στοιχεία της υπόθεσης διαβιβάζονται και στην Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, προκειμένου να ερευνηθεί η διαδρομή των χρημάτων.

Ως προς το μέγεθος της υπόθεσης, εκτιμήσεις τοποθετούν πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ τον κύκλο εργασιών που συνδέεται με την ερευνώμενη δραστηριότητα. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να ταυτιστεί με οριστικά προσδιορισμένο κρυφό τζίρο, καθώς δεν έχει δημοσιοποιηθεί αναλυτικός υπολογισμός των αδήλωτων συναλλαγών.

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Από την επεξεργασία των αρχείων μένει να προκύψει το ύψος των αδήλωτων εισπράξεων και πώς αυτές κατανέμονται στις επιχειρήσεις και στις φορολογικές περιόδους που ερευνώνται.