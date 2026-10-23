Θοδωρής Μαραντίνης: “Ο πιο σημαντικός ρόλος στη ζωή μου είναι αυτός του πατέρα – Τους μαύρους κύκλους τους βλέπετε;”

Ο Θοδωρής Μαραντίνης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Super Κατερίνα», όπου συζήτησε για την επαγγελματική του πορεία και τις εμφανίσεις του, αλλά και για την καθημερινότητά του ως πατέρας. Ο frontman των Onirama αναφέρθηκε επίσης στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής και τη δημοσιογράφο Βίκυ Δέτσικα.

“Έχω ξεκινήσει σε έναν πολύ ωραίο χώρο στο Συγγρού στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον φίλο μου τον Θέμη Παναγιωτίδη. Είμαστε κάθε Κυριακή”, είπε αρχικά ο Θοδωρής Μαραντίνης.

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“Ο πιο σημαντικός ρόλος στη ζωή μου είναι αυτός του πατέρα. Τους μαύρους κύκλους τους βλέπετε; Έτσι συνδυάζεται. Μόνο έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς. Βλέπω εμένα, που τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει αρκετά. Αρχίζει και γίνεται λίγο πιο εύκολο πρακτικά. Ψυχικά είναι πάντα το ίδιο, γιατί το μυαλό σου, η ψυχή σου και η έγνοια σου είναι πάντα στα παιδιά”, ανέφερε έπειτα ο Θοδωρής Μαραντίνης.

Για την αντιπαράθεση του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση, ο Θοδωρής Μαραντίνης σχολίασε: “Αυτό είναι έτσι ως βάση νόμου. Σε αυτόν ανήκουνε τα τραγούδια, στον δημιουργό ανήκουν πάντα, στον καλλιτέχνη ανήκουν άλλα πράγματα. Προφανώς υπάρχουν δεσμεύσεις. Μπορεί να υπάρχουν λόγοι που κάποιος μπορεί να απαιτήσει πιο ακραία πράγματα, αλλά αυτό πρέπει να έχει μια βάση λίγο πιο συγκεκριμένη και όχι κάποια ένταση της στιγμής. Αυτή είναι η δική μου γνώμη”.

Για το ενδεχόμενο να έστελνε κάποιο τραγούδι του στη Eurovision, ο Θοδωρής Μαραντίνης απάντησε: “Δεν είμαι από τους καλλιτέχνες που λένε ποτέ. Θεωρώ για μένα θα ήταν πολύ σημαντικό να νιώθω ότι έχω ένα τραγούδι το οποίο ταιριάζει και σε μένα και στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού. Αν είχα κάτι τέτοιο, σίγουρα θα ‘θελα να το προτείνω”.