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ΕΛΛΑΔΑ

Αναστολή συμβάσεων και αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους 2.500 εργαζομένους της Pizza Fan ζητά η ΠΟΕΕΤ

Μετά τις εξελίξεις με τις απάτες εις βάρος το δημοσίου

Αναστολή συμβάσεων και αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους 2.500 εργαζομένους της Pizza Fan ζητά η ΠΟΕΕΤ
Στιγμιότυπα από τις εφαρμογές Wolt και efood με τις ενδείξεις μη διαθεσιμότητας καταστημάτων της Pizza Fan.
DEBATER NEWSROOM

Την ένταξη περίπου 2.500 εργαζομένων της γνωστής αλυσίδας πίτσας «Pizza Fan» σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων εργασίας ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό και Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), προκειμένου να διασφαλιστεί η καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού και η ασφαλιστική τους κάλυψη.

Με επιστολή της προς την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως η Ομοσπονδία ζητά να ληφθεί σχετική μέριμνα για τους εργαζόμενους σε 110 καταστήματα της αλυσίδας σε ολόκληρη τη χώρα.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΟΕΕΤ, η υπαγωγή των συγκεκριμένων εργαζομένων σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων θα τους επιτρέψει να λαμβάνουν την προβλεπόμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού, καθώς και να διατηρούν την ασφαλιστική τους κάλυψη για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

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