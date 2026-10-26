Πυρκαγιά σε φανοποιείο στη Νέα Πέραμο – Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 59χρονος

Στη Νέα Πέραμο, ένας 59χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε φανοποιείο επί της οδού Μικράς Ασίας.

Η φωτιά, η οποία έσβησε άμεσα, εκδηλώθηκε περίπου στις 20:00 και όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα .

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Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.