Πυρκαγιά σε φανοποιείο στη Νέα Πέραμο – Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 59χρονος
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής
Στη Νέα Πέραμο, ένας 59χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε φανοποιείο επί της οδού Μικράς Ασίας.
Η φωτιά, η οποία έσβησε άμεσα, εκδηλώθηκε περίπου στις 20:00 και όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα .
Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.
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