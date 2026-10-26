Σοφία Μαριόλα μετά τον χωρισμό από τον Στράτο Τζώρτζογλου: “Δε θα ήθελα να απασχολήσω άλλο με την προσωπική μου ζωή”

Η Σοφία Μαριόλα αναφέρθηκε στον χωρισμό της από τον Στράτο Τζώρτζογλου και στη σημερινή επικοινωνία που διατηρούν, σε δηλώσεις της στην εκπομπή “Happy Day”. Η κάμερα της εκπομπής τη συνάντησε σε βραδινή έξοδο, όπου μίλησε για την προσωπική της ζωή.

Συγκεκριμένα, η Σοφία Μαριόλα εξήγησε πως παρά το γεγονός ότι οι δρόμοι τους ως ζευγάρι χώρισαν, εξακολουθεί να υπάρχει αγάπη και σεβασμός ανάμεσά τους. Το τέλος του γάμου τους δεν φαίνεται να έχει αναιρέσει τα συναισθήματα εκτίμησης που διατηρούν ο ένας για τον άλλον.“Είναι πολύ καλές οι σχέσεις μας. Ποτέ δε χαλάσανε, είναι κρίμα αυτό που βγήκε προς τα έξω. Ποτέ δεν είχαν ψυχρανθεί οι σχέσεις μας. Από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα είμαστε με πολλή αγάπη στα τηλέφωνα”, είπε χαρακτηριστικά.

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Όσο για το ενδεχόμενο μιας νέας σχέσης, η Σοφία Μαριόλα προτίμησε να μην επεκταθεί σε λεπτομέρειες. Όπως φαίνεται, αυτή την περίοδο επιλέγει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, αποφεύγοντας να μοιράζεται περισσότερα από όσα η ίδια επιθυμεί. “Είμαι πολύ καλά, αλλά δε θα ήθελα να απασχολήσω άλλο με την προσωπική μου ζωή”, είπε αρχικά η Σοφία Μαριόλα.