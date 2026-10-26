Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Σοφία Μαριόλα μετά τον χωρισμό από τον Στράτο Τζώρτζογλου: “Δε θα ήθελα να απασχολήσω άλλο με την προσωπική μου ζωή”

"Είμαι πολύ καλά"

Σοφία Μαριόλα μετά τον χωρισμό από τον Στράτο Τζώρτζογλου: “Δε θα ήθελα να απασχολήσω άλλο με την προσωπική μου ζωή”
NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
DEBATER NEWSROOM

Η Σοφία Μαριόλα αναφέρθηκε στον χωρισμό της από τον Στράτο Τζώρτζογλου και στη σημερινή επικοινωνία που διατηρούν, σε δηλώσεις της στην εκπομπή “Happy Day”. Η κάμερα της εκπομπής τη συνάντησε σε βραδινή έξοδο, όπου μίλησε για την προσωπική της ζωή.

Συγκεκριμένα, η Σοφία Μαριόλα εξήγησε πως παρά το γεγονός ότι οι δρόμοι τους ως ζευγάρι χώρισαν, εξακολουθεί να υπάρχει αγάπη και σεβασμός ανάμεσά τους. Το τέλος του γάμου τους δεν φαίνεται να έχει αναιρέσει τα συναισθήματα εκτίμησης που διατηρούν ο ένας για τον άλλον.“Είναι πολύ καλές οι σχέσεις μας. Ποτέ δε χαλάσανε, είναι κρίμα αυτό που βγήκε προς τα έξω. Ποτέ δεν είχαν ψυχρανθεί οι σχέσεις μας. Από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα είμαστε με πολλή αγάπη στα τηλέφωνα”, είπε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσο για το ενδεχόμενο μιας νέας σχέσης, η Σοφία Μαριόλα προτίμησε να μην επεκταθεί σε λεπτομέρειες. Όπως φαίνεται, αυτή την περίοδο επιλέγει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, αποφεύγοντας να μοιράζεται περισσότερα από όσα η ίδια επιθυμεί. “Είμαι πολύ καλά, αλλά δε θα ήθελα να απασχολήσω άλλο με την προσωπική μου ζωή”, είπε αρχικά η Σοφία Μαριόλα.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Pizza Fan: Ελεύθεροι οι πρώτοι 5 κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους – Εγγυήσεις έως 5.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Ελεύθεροι οι πρώτοι 5 κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους – Εγγυήσεις έως 5.000 ευρώ

Τρεις λογιστές, ένας προγραμματιστής και ένας ιδιοκτήτης καταστήματος αφέθηκαν ελεύθεροι, κατά περίπτωση με περιοριστικούς όρους. Συνεχίζονται οι απολογίες των υπόλοιπων πέντε κατηγορουμένων.