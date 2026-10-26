«Χωριάτικο»: Ποινική δίωξη για 11 αδικήματα – Στο κατηγορητήριο μαστροπεία, ληστεία και εγκληματική οργάνωση

Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση που συνδέεται με την αλυσίδα αρτοποιείων «Το Χωριάτικο», καθώς, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ασκήθηκε ποινική δίωξη που περιλαμβάνει 11 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, φοροδιαφυγή και διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι στον κατάλογο των διωκόμενων αδικημάτων περιλαμβάνονται επίσης μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και ληστεία από κοινού.

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Η εξέλιξη έρχεται μετά την αστυνομική επιχείρηση της Κυριακής (25/10), στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Χωριάτικο».

Η ποινική δίωξη αφορά τα αδικήματα που αποδίδονται κατά περίπτωση στους εμπλεκομένους, χωρίς να προκύπτει από τον διαθέσιμο κατάλογο ποιες συγκεκριμένες κατηγορίες αντιμετωπίζει κάθε πρόσωπο.

Αναλυτικά οι 11 κατηγορίες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την ποινική δίωξη, τα αδικήματα είναι:

Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, για ποσό άνω των 120.000 ευρώ. Φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ, με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και μη απόδοση ΦΠΑ. Συνέργεια στη φοροδιαφυγή. Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών, σε βαθμό πλημμελήματος. Πλαστογραφία, με αντικείμενο άνω των 120.000 ευρώ. Μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση. Ληστεία από κοινού. Απάτη από κοινού, σε βαθμό πλημμελήματος. Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση. Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, γνωστή ως ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η αναφορά των αδικημάτων δεν σημαίνει ότι όλα αποδίδονται σε κάθε κατηγορούμενο, ενώ η άσκηση ποινικής δίωξης δεν προδικάζει την ενοχή των εμπλεκομένων.

Στο μικροσκόπιο εκατοντάδες εταιρείες

Όπως έχει αποκαλύψει το DEBATER, οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση «Χωριάτικο» επεκτείνονται σε ένα ευρύ δίκτυο εταιρειών, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για περίπου 520 επιχειρήσεις που εξετάζονται.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η φερόμενη χρήση πολλαπλών εταιρικών σχημάτων και διαφορετικών διαχειριστών, με τις Αρχές να διερευνούν πιθανές παραβάσεις της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι συνολικές οφειλές που συνδέονται με το υπό διερεύνηση δίκτυο φέρεται να υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό αποτελεί εκτίμηση στο πλαίσιο της έρευνας και δεν ταυτίζεται κατ’ ανάγκη με τη ζημία που περιγράφεται στην ποινική δίωξη.

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Το σκέλος της μαστροπείας και της ληστείας

Η συμπερίληψη των αδικημάτων της μαστροπείας και της ληστείας στον κατάλογο της ποινικής δίωξης αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της νέας εξέλιξης.

Υπενθυμίζεται ότι το όνομα του Άγγελου Γιαννακόπουλου είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, στο πλαίσιο παλαιότερων ερευνών για υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων και άλλων αδικημάτων.

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Ωστόσο, οι παλαιότερες διαδικασίες και η σημερινή υπόθεση δεν πρέπει να συγχέονται. Από τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν προκύπτει ακόμη αν οι νέες κατηγορίες της μαστροπείας και της ληστείας αφορούν συγκεκριμένα περιστατικά της τρέχουσας έρευνας ή πράξεις που συνδέονται με διαφορετικό χρονικό διάστημα.

Διαβάστε επίσης: «Χωριάτικο»: Το χρονικό της υπόθεσης Γιαννακόπουλου – Οι παλαιότερες έρευνες και η νέα σύλληψη.

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Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Στο μεταξύ, με απόφαση του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έχει διαταχθεί η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων κατηγορουμένων στις υποθέσεις που συνδέονται με την Pizza Fan και το «Χωριάτικο».

Το μέτρο αφορά, μεταξύ άλλων, τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες, ενώ εξαιρούνται οι λογαριασμοί μισθοδοσίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η καταβολή αποδοχών στους εργαζομένους.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ του DEBATER για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων.