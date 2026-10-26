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ΔΙΕΘΝΗ

Ιορδανία: Αεροπορικά πλήγματα στη νότια Συρία

Οι επιχειρήσεις συνδέονται με τα ευρήματα για την πρόσφατη επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία

Ιορδανία: Αεροπορικά πλήγματα στη νότια Συρία
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Η Πολεμική Αεροπορία της Ιορδανίας πραγματοποίησε πλήγματα στη νότια Συρία, με στόχο σημεία που το Αμμάν χαρακτηρίζει ως βάσεις τρομοκρατικών οργανώσεων. Σύμφωνα με την ιορδανική πλευρά, οι επιχειρήσεις συνδέονται με τα ευρήματα για την πρόσφατη επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία, καθώς οι υπεύθυνοι φέρονται να διατηρούσαν δεσμούς με ένοπλες ομάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις, μαχητικά αεροσκάφη «κατέστρεψαν θέσεις τρομοκρατών» και σκότωσαν ή τραυμάτισαν «πολλά μέλη» ομάδων που φέρονται να συνδέονται με την επίθεση της Παρασκευής σε εκκλησία στο χωριό Χαμούντ, όπου εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 34 τραυματίστηκαν.

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   Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τις συριακές αρχές ούτε έχει διευκρινιστεί εάν οι επιθέσεις έγιναν σε συντονισμό με τη Δαμασκό.

   Τα ξημερώματα, οι ιορδανικές αρχές είχαν ανακοινώσει τη σύλληψη τριών ανδρών που φέρονται ως οι δράστες της πολύνεκρης επίθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

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