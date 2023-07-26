Διπλή τραγωδία από τη φωτιά στο Βελεστίνο: Νεκρός ο αγνοούμενος βοσκός – Απανθρακωμένη γυναίκα σε τροχόσπιτο

Καίγεται η Μαγνησία από το μεσημέρι της Τετάρτης (26/7). Η φωτιά στο Βελεστίνο έχει λάβει πολύ ανησυχητικές διαστάσεις, ενώ στο πέρασμά της έχει ήδη αφήσει δύο νεκρούς, μία γυναίκα κι έναν άντρα.

Φωτιά στο Βελεστίνο – Εντοπίστηκε νεκρός ο βοσκός

Απανθρακωμένος εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στον Άγιο Γεώργιο Φερών – περιοχή κοντά στο Βελεστίνο -, όπου είναι τιτάνια η «μάχη» της Πυροσβεστικής με τις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος βοσκός ήταν μαζί με τον αδερφό του όταν πληροφορήθηκε για τη φωτιά.

Ο αδερφός του έφυγε για να σωθεί, αλλά ο ίδιος έμεινε για να σώσει τα ζωντανά τους. Δυστυχώς, όπως όλα δείχνουν, δεν πρόλαβε να φύγει, η φωτιά τον περικύκλωσε και βρέθηκε απανθρακωμένος.

Φωτιά στο Βελεστίνο – Απανθρακωμένη γυναίκα σε τροχόσπιτο

Νωρίτερα, νεκρή είχε βρεθεί και μία γυναίκα στο Χοροστάσι Μαγνησίας. Η γυναίκα εντοπίστηκε απανθρακωμένη σε τροχόσπιτο Πληροφορίες αναφέρουν πως βρέθηκε και ο σύντροφος της χωρίς τις αισθήσεις του.

«Είναι εμπρησμός – Η φωτιά έχει ονοματεπώνυμο»

«Είναι δύσκολη η κατάσταση, έχουμε πολλά μέτωπα. Ξέσπασαν τέσσερις ταυτόχρονες πυρκαγιές. Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν εμπρησμό, είχε βορειοδυτικό ζεστό άνεμο που βάσει τοπογραφίας γίνεται στρόβιλος», είπε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός στο OPEN.

«Το μέτωπο είναι πολύ μεγάλο, υπάρχει παντού. Νιώθω ντροπή στη μνήμη των παιδιών που θυσιάστηκαν για να σώσουν ανθρώπους και υπάρχουν άνθρωποι που δημιουργούν καταστάσεις για να χαθούν ζωές», πρόσθεσε παρακάτω.

«Όλες οι πληροφορίες και οι ενδείξεις δείχνουν εμπρησμό: ταυτόχρονα, την κατάλληλη στιγμή, τέσσερις φωτιές στην ίδια περιοχή. Τυχαία ε; Όχι τυχαία. Χάνονται ζωές και σπίτια. Να τιμωρηθούν όσοι έβαλαν τις φωτιές. Να βρεθούν και να τιμωρηθούν. Η φωτιά έχει ονοματεπώνυμο».

Συναγερμός στη Μαγνησία – Η φωτιά καίει σπίτια

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν καεί σπίτια στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Φερών Μαγνησίας.

Να σημειωθεί ότι έχει κλείσει ο κεντρικός άξονας Βόλου – Λάρισας.

