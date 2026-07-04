Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Βασιλικά Κέρκυρας (φωτογραφίες + βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 4 Ιουλίου, σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά Κέρκυρας κοντά στον οικισμό Βασιλικά.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος για την κατάσβεση τη φωτιάς στην Κέρκυρα και συγκεκριμένα 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, Εθελοντές και 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες ωστόσο δεν απειλούνται.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στα Βασιλικά Κέρκυρας, που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 σήμερα 4 Ιουλίου 2026 και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Αξιζει να σημειωθεί ότι 15 λεπτά πριν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Κερκυρας είχαν άμεσα ελέγξει ετερη πυρκαγία στην περιοχή Απράος.