Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Βασιλικά Κέρκυρας (φωτογραφίες + βίντεο)
Στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 4 Ιουλίου, σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά Κέρκυρας κοντά στον οικισμό Βασιλικά.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος για την κατάσβεση τη φωτιάς στην Κέρκυρα και συγκεκριμένα 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, Εθελοντές και 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες ωστόσο δεν απειλούνται.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στα Βασιλικά Κέρκυρας, που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 σήμερα 4 Ιουλίου 2026 και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Αξιζει να σημειωθεί ότι 15 λεπτά πριν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Κερκυρας είχαν άμεσα ελέγξει ετερη πυρκαγία στην περιοχή Απράος.
πηγή στην Google
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