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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον ΧΥΤΑ Κέρκυρας – Συναγερμός στην πυροσβεστική

Στη μάχη 15 πυροσβέστες

Φωτιά στον ΧΥΤΑ Κέρκυρας – Συναγερμός στην πυροσβεστική
Πηγή Φωτογραφίας: Korfutvnews
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (22.06) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Τεμπλονίου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εστία της φωτιάς εντοπίζεται σε εξωτερικό χώρο όπου βρίσκονταν σταθμευμένα μηχανήματα έργου και όχι εντός των εγκαταστάσεων του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

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Για την αντιμετώπιση του συμβάντος έσπευσαν άμεσα στο σημείο ισχυρές δυνάμεις κατάσβεσης.

Πιο συγκεκριμένα, αυτή την ώρα επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

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