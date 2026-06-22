Φωτιά στον ΧΥΤΑ Κέρκυρας – Συναγερμός στην πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (22.06) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Τεμπλονίου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εστία της φωτιάς εντοπίζεται σε εξωτερικό χώρο όπου βρίσκονταν σταθμευμένα μηχανήματα έργου και όχι εντός των εγκαταστάσεων του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

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Για την αντιμετώπιση του συμβάντος έσπευσαν άμεσα στο σημείο ισχυρές δυνάμεις κατάσβεσης.

Πιο συγκεκριμένα, αυτή την ώρα επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος.