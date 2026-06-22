Φωτιά στον ΧΥΤΑ Κέρκυρας – Συναγερμός στην πυροσβεστική
Στη μάχη 15 πυροσβέστες
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (22.06) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Τεμπλονίου.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εστία της φωτιάς εντοπίζεται σε εξωτερικό χώρο όπου βρίσκονταν σταθμευμένα μηχανήματα έργου και όχι εντός των εγκαταστάσεων του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).
Για την αντιμετώπιση του συμβάντος έσπευσαν άμεσα στο σημείο ισχυρές δυνάμεις κατάσβεσης.
Πιο συγκεκριμένα, αυτή την ώρα επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος.
πηγή στην Google
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