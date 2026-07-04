Συνεχίζονται οι έλεγχοι για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα – Εκκενώθηκε προληπτικά το διπλανό κτίριο

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, που άφησε χωρίς σπίτι 7 οικογένειες.

Παράλληλα, οι ένοικοι των διπλανών πολυκατοικιών εκφράζουν την ανησυχία τους για το αν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας και στα δικά τους σπίτια. Ακόμη περιμένουν τις διαβεβαιώσεις των αρμόδιων αρχών.

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Αστυνομικοί συνεχίζουν και φυλάσσουν την περιοχή καθώς κάτω από τα συντρίμμια βρίσκονται οι περιουσίες των ενοίκων.

Σημειώνεται ότι έχει αποφασιστεί η προληπτική εκκένωση της διπλανής πολυκατοικίας, μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων για τη στατική της επάρκεια. Αντίστοιχοι έλεγχοι πραγματοποιούνται και σε παρακείμενο κτήριο, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά με την πολυκατοικία η οποία κατέρρευσε.

Τα ειδικά συνεργεία συνεχίζουν τους τεχνικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ανέγερση της πολυκατοικίας που φέρεται πως προκάλεσε την κατάρρευση του όμορου κτιρίου.

Οι πληγέντες ζητούν απαντήσεις και σχετικό χρονοδιάγραμμα για το πότε θα καταβληθούν αποζημιώσεις και με πότε και με ποιον τρόπο θα μπουν ξανά στα σπίτια τους.

Ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών, Κώστας Συνολάκης, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα παλαιά κτίρια αλλά και για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις πολυκατοικιών που γίνονται χωρίς να υπάρχει μέριμνα για την δομική ασφάλεια των κτιρίων.