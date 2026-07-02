Κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: «Είχα προειδοποιήσει για την κλίση πριν 15 μέρες αλλά μου είπαν ότι είναι από τον σεισμό στην Εύβοια» είπε ενοικιαστής

Στο γεγονός ότι είχε προειδοποιήσει για την κλίση πριν 15 μέρες στάθηκε ενοικιαστής της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

«Από την στιγμή που ξεκίνησε η εκσκαφή, η πόρτα μου η κεντρική που έμπαινα μέσα δεν άνοιγε καλά. Οπότε κατάλαβα ότι αυτό είναι από την εκσκαφή. Ότι είχε πάρει μία μικρή κλίση η πολυκατοικία και το αλουμίνιο δεν εφάρμοζε καλά. Πρέπει να έχει κάτσει λίγο το χώμα από τα τραντάγματα και έγειρε λίγο η πολυκατοικία.

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Λέω κοιτάχτε και το θέμα αυτό με την εκσκαφή δίπλα», αναφέρει ο Μπάμπης Τσαπάς ένοικος της πολυκατοικίας που κατάρρευσε μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA για να προσθέσει:

«Τη Δευτέρα μάλιστα, με φωνάξανε και πήγα και τους άνοιξα και είδαν εκεί πέρα στο επίμαχο σημείο, δηλαδή που σκάβανε και έγινε η ζημιά, υπήρχε διαρροή από την αποχέτευση και είχαν υγρανθεί τα χώματα και είδαν ότι στις κολόνες υπήρχε υγρασία. Εγώ τους είχα υποδείξει και κάποιες ρωγμές.

Και τη ζωή μου θα μπορούσα να είχα χάσει. Πάνω από 15 ημέρες είχα καταλάβει ότι υπήρχε πρόβλημα. Κάθε φορά που άνοιγα την πόρτα, άνοιγα μια χαρά. Όταν άρχισε η θεμελίωση στο διπλανό οικόπεδο, πήγα να ανοίξω την πόρτα, αλλά δεν άνοιγε. Εκεί κατάλαβα ότι έφταιγε η εκσκαφή δίπλα (…) Μας έλεγαν ότι είναι από τον σεισμό στην Εύβοια. Η πολυκατοικία ήταν πολύ γερή, δεν είχε πρόβλημα. Είχε αντέξει 50 χρόνια πόσους σεισμούς και θα άντεχε άλλα 50 αν δεν την πείραζαν. «Όταν άρχισαν εργασίες στο μεσαίο κομμάτι που είχε μαλακό χώμα, κατέρρευσε. Είδαν το πρόβλημα, γιατί δεν σταμάτησαν; Γιατί δεν ειδοποίησαν τον κόσμο; Γιατί να κοιμηθεί ο κόσμος μέσα;».