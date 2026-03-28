Πέθανε ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών άφησε ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος το Σάββατο 28/3.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος δημοσιογράφος πέθανε βυθίζοντας στο πένθος τον δημοσιογραφικό κόσμο. Τα τελευταία 15 χρόνια αρθρογραφούσε στο iefimerida.gr, ενώ στο παρελθόν είχε διατελέσει στέλεχος της Καθημερινής και του Ελεύθερου Τύπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ο Θάνος Οικονομόπουλος είχε περάσει και από το ραδιόφωνο.