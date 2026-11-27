Έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου ο ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς σε ηλικίας 96 ετών, μετά από πρόβλημα υγείας που προέκυψε μετά από ατύχημα που είχε στο σπίτι του στις 3 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, ο σπουδαίος ηθοποιός τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και μετά από επιθυμία της οικογένειάς του, αλλά και του ίδιου του ηθοποιού, έλαβε εξιτήριο καθώς μετά από τραχειοστομία μπορούσε να αναπνέει μόνος του και μεταφέρθηκε στο σπίτι του.

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Ποιος ήταν ο Δημήτρης Καλλιβωκάς

Ένας ηθοποιός από εκείνους της «χρυσής φουρνιάς» του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 1960 που χαρακτηρίστηκε από τη Finos Film ως ο «τζέντλεμαν της μεγάλης οθόνης» και σημάδεψε τον ελληνικό κινηματογράφο με τις ερμηνείες του, παρά την αυστηρή επιλογή των ταινιών που συμμετείχε.

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30 Ιουλίου 1930. Αποφοίτησε το 1954 από τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, όπου είχε καθηγητές τους Δημήτρη Ροντήρη, Αιμίλιο Βεάκη, Γ. Σιδέρη κ.ά.

Αμέσως προσελήφθη στο Εθνικό Θέατρο, ενώ η πρώτη του συμμετοχή ήταν στο χορό της «Ορέστειας» του Αισχύλου στο Ηρώδειο, το καλοκαίρι του 1954. Παρέμεινε στο Εθνικό Θέατρο για τρία χρόνια παίζοντας αξιόλογους ρόλους, όπως Βαλεντίνο στον «Φάουστ» του Γκαίτε, Μαρτινέθ στην «Άμαξα» του Μεριμέ, Όσβαλντ στο έργο «Βασιλιάς Ληρ» του Σαίξπηρ και δώδεκα ακόμη ρόλους. Μετά την αποχώρηση του από το Εθνικό Θέατρο, το 1957, εργάστηκε στο «Ελεύθερο Θέατρο».

Είχε λάβει μέρος σε συνολικά 95 θεατρικά έργα του ελληνικού και παγκοσμίου δραματολογίου, κωμωδίες και δράματα, κλασικά και σύγχρονα. Συμμετείχε σε 38 ταινίες μεγάλου μήκους, ελληνικές και ξένες. Ακόμη, έλαβε μέρος σε θεατρικά έργα στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και της ΥΕΝΕΔ, καθώς και σε πολλές τηλεοπτικές παραγωγές.