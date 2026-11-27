Στον αρεοπαγίτη ανακριτή προσήλθε το πρωί της Παρασκευής, 27 Νοεμβρίου ο πρώην υπουργός Κωνσταντίνος Aχ. Καραμανλής ο οποίος κατηγορείται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών.

Ο κύριος Καραμανλής αναμένεται σήμερα να λάβει προθεσμία προκειμένου να ενημερωθεί από τα στοιχεία της δικογραφίας.