Στον Άρειο Πάγο ο Κώστας Καραμανλής – Απολογείται για την τραγωδία στα Τέμπη
Με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος
Στον αρεοπαγίτη ανακριτή προσήλθε το πρωί της Παρασκευής, 27 Νοεμβρίου ο πρώην υπουργός Κωνσταντίνος Aχ. Καραμανλής ο οποίος κατηγορείται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών.
Ο κύριος Καραμανλής αναμένεται σήμερα να λάβει προθεσμία προκειμένου να ενημερωθεί από τα στοιχεία της δικογραφίας.
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