Ο καρκίνος των ωοθηκών παραμένει μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις στη γυναικολογική ογκολογία, κυρίως επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Παρά τις σημαντικές εξελίξεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση, η έγκαιρη διάγνωση εξακολουθεί να είναι δύσκολη, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει αναπτυχθεί αποτελεσματική μέθοδος πληθυσμιακού προσυμπτωματικού ελέγχου. Νεότερα επιστημονικά δεδομένα αναδεικνύουν, ωστόσο, μια ιδιαίτερα σημαντική δυνατότητα πρόληψης: την αφαίρεση των σαλπίγγων κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων που πραγματοποιούνται για άλλους λόγους.

Η στρατηγική αυτή, γνωστή ως «προληπτική σαλπιγγεκτομή», θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης του καρκίνου των ωοθηκών αναφέρουν οι γιατροί της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου και Θάνος Δημόπουλος τέως Πρύτανης ΕΚΠΑ, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε στο ASCO Daily News.

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Ο καρκίνος των ωοθηκών ξεκινά από τις σάλπιγγες

Η επιστημονική βάση αυτής της προσέγγισης προκύπτει από τη σημαντική αλλαγή στην κατανόηση της προέλευσης της νόσου. Το υψηλού βαθμού κακοήθειας ορώδες καρκίνωμα, που αποτελεί τον συχνότερο ιστολογικό τύπο επιθηλιακού καρκίνου των ωοθηκών, φαίνεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις αναπτύσσεται αρχικά στις σάλπιγγες και όχι στις ίδιες τις ωοθήκες.

Η ανακάλυψη αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη μιας νέας προληπτικής στρατηγικής: την αμφοτερόπλευρη αφαίρεση των σαλπίγγων κατά τη διάρκεια μιας ήδη προγραμματισμένης χειρουργικής επέμβασης, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστό χειρουργείο. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι οι ωοθήκες διατηρούνται, επιτρέποντας τη συνέχιση της ορμονικής τους λειτουργίας. Ωστόσο, η αφαίρεση και των δύο σαλπίγγων συνεπάγεται απώλεια της δυνατότητας φυσικής σύλληψης, γεγονός που απαιτεί προηγούμενη ενημέρωση και συναίνεση της γυναίκας.

Μείωση κινδύνου έως και 80% με την προληπτική αφαίρεση σαλπίγγων

Η σαλπιγγεκτομή στα πλαίσια άλλης χειρουργικής πράξης έχει ήδη καθιερωθεί ως προληπτική πρακτική στο πλαίσιο γυναικολογικών επεμβάσεων. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα πληθυσμιακά δεδομένα από τον Καναδά, όπου η ευρεία εφαρμογή της συνδέθηκε με μείωση του κινδύνου εμφάνισης υψηλού βαθμού ορώδους καρκινώματος που προσεγγίζει το 80%.

Το επόμενο σημαντικό βήμα είναι η επέκταση της πρακτικής αυτής και σε μη γυναικολογικές χειρουργικές επεμβάσεις, όπως η χολοκυστεκτομή, η σκωληκοειδεκτομή ή η αποκατάσταση κοιλιοκήλης.

Σε προοπτική πολυκεντρική μελέτη, γυναίκες που πρόκειται να υποβληθούν σε προγραμματισμένη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή ενημερώθηκαν για τη δυνατότητα ταυτόχρονης σαλπιγγεκτομής.

Το 62% αποδέχθηκε την πρόταση, ενώ η αμφοτερόπλευρη αφαίρεση ολοκληρώθηκε επιτυχώς σε 98 από τις 105 γυναίκες (93%). Η επέμβαση πρόσθεσε διάμεσο χειρουργικό χρόνο μόλις 13 λεπτών, χωρίς να καταγραφούν επιπλοκές που να αποδίδονται στη σαλπιγγεκτομή.

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Παράλληλα, μελέτες οικονομικής αξιολόγησης υποδεικνύουν ότι η εφαρμογή της κατά τη διάρκεια συχνών λαπαροσκοπικών επεμβάσεων θα μπορούσε όχι μόνο να περιορίσει την επίπτωση και τη θνησιμότητα από καρκίνο των ωοθηκών, αλλά και να μειώσει το συνολικό οικονομικό βάρος της νόσου.

Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητη. Αναδρομική μελέτη έδειξε ότι περίπου μία στις τέσσερις γυναίκες που διαγνώστηκαν με υψηλού βαθμού ορώδες καρκίνωμα είχε προηγουμένως υποβληθεί σε κοιλιακή επέμβαση κατά την οποία θα μπορούσε να είχε εξεταστεί η προληπτική αφαίρεση των σαλπίγγων.

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Απαιτείται συνεργασία πολλών ειδικοτήτων

Η ευρύτερη εφαρμογή της στρατηγικής απαιτεί συνεργασία μεταξύ γυναικολόγων και χειρουργών άλλων ειδικοτήτων, κατάλληλη εκπαίδευση, ολοκληρωμένη ενημέρωση των γυναικών και αντιμετώπιση οργανωτικών και διοικητικών εμποδίων.

Το σημαντικότερο μήνυμα είναι ότι η πρόληψη του καρκίνου των ωοθηκών μπορεί πλέον να αξιοποιήσει τη γνώση για τη βιολογική προέλευση της νόσου. Η προληπτική σαλπιγγεκτομή δεν εξαλείφει πλήρως τον κίνδυνο, αλλά αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη στρατηγική με δυνατότητα ουσιαστικής μείωσης της εμφάνισης ενός καρκίνου που εξακολουθεί να είναι δύσκολο να διαγνωστεί έγκαιρα και να θεραπευθεί οριστικά.