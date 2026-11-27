Η ιστορική κατοικία της Πλάκας, που έγινε γνωστή μέσα από την ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» του Γιώργου Τζαβέλλα, εντάχθηκε στον κατάλογο Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.