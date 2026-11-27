Διακοπή κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Τριπόλεως – Πύργου λόγω κατολίσθησης
Από την διασταύρωση της Τ.Κ. Άσπρα Σπίτια του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας μέχρι την Γέφυρα Ερυμάνθου
Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων σημειώνεται επί της Εθνικής Οδού Τριπόλεως-Πύργου στο οδικό τμήμα από την διασταύρωση της Τ.Κ. Άσπρα Σπίτια του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας μέχρι την Γέφυρα Ερυμάνθου, λόγω κατολίσθησης υλικών επί του οδοστρώματος.
πηγή στην Google
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