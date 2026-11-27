Δύο νέες επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά περίπου 133 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν από χθες το βράδυ έως σήμερα τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στην πρώτη επιχείρηση, χθες βράδυ, μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, εντόπισε δύο λέμβους νότια της Ιεράπετρας. Συνολικά 83 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή έπνεαν νότιοι άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.

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Σήμερα τα ξημερώματα, μη επανδρωμένο μέσο της Frontex εντόπισε ακόμη μία λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 9 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.

Περίπου 50 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.